Horner: "Perez bu sene kendisini çok iyi gösterdi"

Red Bull, gelecek sene Max Verstappen'in yanında kimin yarışacağına henüz karar vermiş değil. Bu sene takımla Albon yarışsa da, onunla anlaşma yenilemiş değiller.

Albon'un özellikle Verstappen karşısında bekleneni verememesi ve gelecek sene öncesinde Sergio Perez ve Nico Hulkenberg gibi hızlı ve deneyimli pilotların boşta olması nedeniyle Red Bull bu isimleri değerlendirmeye başladı.

İlk başta Hulkenberg'in adı ön plana çıksa da, ardından özellikle bu sene üstün performanslar sergileyen Perez'in adı öne geçti. Birçok podyum alan Perez, son olarak Sakhir GP'de kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Perez'in bu zaferi padoktaki herkes tarafından memnuniyetle karşılandı ve takım patronları ona tebrik mesajları gönderdiler. Horner, Perez ile bir şeyler içerek kutlamaya katılan isimlerden birisiydi.

Horner, "Onunla aynı otelde kalıyorduk. Bizden kendisiyle birkaç tekila içmemiz konusunda davet geldi. Bu hoş bir davranıştı. Pit alanındaki herkes onun galibiyet kazandığını gördüğü için mutlu oldu. O uzun zamandır buralarda. Yıllar önce GP2'de benim takımımda yarışmıştı. Geçen Pazar çok popüler bir galip oldu. Ve o harika bir sezon geçirdi."

"Tabii ki, daha önce söylediğim gibi Alex'e her fırsatı sağlayacağız ve bu yarış bitene kadar bir karar vermeyeceğiz. Ancak Sergio bu sene kendisini çok iyi gösterdi." dedi.

Albon bu hafta sonu kendisini kanıtlayamazsa onun yerine Perez'in mi tercih edeceğinin sorulması üzerine Horner, "Neyin peşinde olduğunuzu biliyorum. Ancak istediğiniz cevabı alamayacaksınız."

"Dediğim gibi, şu anda Alex için elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklandık. Sergio ise yaptığı şeyi yapmaya devam etmeli. O harika iş çıkarıyor ve kendi reklamını harika bir şekilde yapıyor. Şu anda daha çok Alex'e odaklandık ve bu hafta sonu onun en iyi işi yaptığını görmek istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Horner son olarak Hulkenberg'in karşısında Perez'in öne geçtiğini tam olarak söylemese de bunu işaret etti.

Horner, "Diyebileceğim tek şey, daha önce de söylediğim gibi, Sergio bu sezon kendisini çok iyi bir şekilde gösterdi (izah etti). Çok güçlü bir sezon geçirdi. Birkaç defa podyuma çıktı ve yarış kazandı."

"Herkes onun için çok mutlu oldu. O, çok popüler bir pilot. 10 sene civarında burada olan birisi ilk galibiyetini aldığında, bu onun için kesinlikle çok duygusal bir andır." dedi.