Horner: "Perez bu korkunç hafta sonunun ardından toparlanmalı"
Takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Kanada GP performansının ardından kendisini acilen "toparlanmaya" çağırdı.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Red Bull, Max Verstappen'in zaferi ve her iki Ferrari pilotunun da yarış dışı kalması sayesinde şampiyonada İtalyan ekiple arasını 49 puana çıkardı.
Ancak Perez'in 70 turluk yarışın 51. turunda kaza yaparak yarış dışı kalması ve son üç yarışta sadece dört puan toplayabilmesi, Avusturyalı ekip için iyi bir haber değil.
Horner Sky Sports'a verdiği demeçte “Checo için korkunç bir hafta sonuydu ve açıkçası biraz darbe aldık."
"Şimdi Barcelona'da güçlü şekilde geri dönmesi gerekecek."
"Neyse ki Ferrari için şoke edici bir hafta sonuydu ve puan alamadılar. Bu da da bizi biraz rahatlattı ama her iki aracın da puan almasına ihtiyacımız var."
"Bugün paçayı kurtardık ama Checo'nun Barcelona'dan itibaren sene başında olduğu yere geri dönmesine ihtiyacımız var."
“Checo'da defalarca gördüğümüz şey, ipin ucunda olduğunu düşündüğünüz zaman kendisini toparlayabilmesi."
"O sert bir yarışçı ve sert bir karakter. Bu durum onu herkesten daha fazla incitiyor."
“Geri dönmek ve bu yılın ilk dört yarışında gösterdiği performansa çıkmak için elinden geleni yapacak.” dedi.
Pierre Gasly, Alpine A524, spins ahead of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Esteban Ocon, Alpine A524, at the start
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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