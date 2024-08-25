Horner: "Perez bu arabada sahip olabileceğimiz en iyi sürücü"

Son dönemde gösterdiği kötü performanslar Sergio Perez'in Red Bull koltuğundaki yerinin sorgulanmasına neden olmuştu. Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez'in 2024'ün geri kalanı için takımda kalacağını Hollanda Grand Prix'sinde açık bir şekilde ifade etti.

Takım arkadaşı Max Verstappen'in Sürücüler Şampiyonasında lider olması ve Horner'ın Perez'in son dönemdeki mücadele sarmalı içinde olduğunu söylemesine rağmen, takım Meksikalı pilotun arkasında durdu ve yaz tatili boyunca ona destek verdi.

Perez, eski formunu göstermesi için Macaristan ve Belçika'da iki önemli yarışa çıkmıştı ancak Budapeşte'de yaptığı bir başka sıralama turları kazası, umut vadeden bir hafta sonunu mahvetti ve onu 16. sıradan 7. sıraya doğru bir geri dönüş için mücadele etmeye zorladı.

Spa'da ıslak koşullarda gerçekleşen sıralama turlarında Perez iyi bir performans göstererek üçüncü sırayı aldı ve Verstappen'in grid cezasının ardından gridde ikinci sıraya yükseldi. Ancak Perez, 5. olma yolunda Hollandalı pilot tarafından geçilen pilotlardan biriydi ve hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla yarışı 8. bitirdi.

Horner, Perez'in takımda kalması kararının alınmasından bu yana ilk kez yarışa geri döndüğü Hollanda Grand Prix'sinde, zor durumdaki sürücüyle destekleme konusunda hararetli bir açıklama yaptı.

Sky Sports tarafından Perez'e neden daha fazla zaman verildiği sorulduğunda Horner şu yanıtı verdi: “Onu kimle değiştirirdiniz? Neden değiştirirdiniz?”

“Bakın, Checo'nun neler yapabileceğini bildiğimizi düşünüyorum. Yılın başında beş yarışta dört podyum elde ettiğini biliyoruz. Ve eğer onu geri getirebilirsek. Bence biraz özgüven eksikliği yaşadı ve kendisini bir sarmalın içinde buldu.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

“Bu araçta sahip olduğumuz en iyi iki sürücüye sahibiz, bu yüzden tüm sürücülerden gelen verilere sahibiz. Yani bu bilgiye sahibiz ve daha iyi bir şey olduğunu düşünseydik, şimdiye kadar değiştirmiş olurduk.”

“Elimizdeki aracın şampiyonluğu koruyabilecek kapasitede olduğuna inanıyoruz. Geçen yılki şampiyonada birinci ve ikinci oldu. Bir önceki yıl da birinci ve üçüncü oldu. Ve tabii ki 2021'de de kazandı.”

Perez Zandvoort'ta bir kez daha hız mücadelesi verdi, yağmurdan etkilenen 1. antrenman seansını 12. sırada bitirdi ve çakılların üzerinde birkaç tur attığı 2. antrenman seansını da aynı sırada tamamladı.

Ancak Horner, Hollanda'dan sonra Perez'in formunu bulmak için en iyi şansa sahip olacağı bir dizi yarış olduğunu düşünüyor.

“Sanırım bir sıfırlanma yaşadı.”

“Kazandığı pistler olduğunu biliyoruz, aynı hafta sonu hem sprint yarışı hem de grand prix kazandığı Azerbaycan var.”

“Singapur'da Charles Leclerc'e karşı karışık koşullarda harika bir yarış daha kazandı. Monza'da çok hızlıydı.”

“Zandvoort onun en iyi pisti değil. Dolayısıyla, bir sonraki mini aradan önce yapılacak dört yarış arasında, bunun onun için en zorlu olanı olduğunu söyleyebilirim.” diye açıkladı.

Meksika Grand Prix'si 25 Ekim'de yapılacak ve Perez, Red Bull'a getirdiği birçok Meksikalı sponsorun önünde taraftarlar tarafından coşkuyla desteklenecek.

Ancak Horner, Perez'in takımda kalmasının Autodromo Hermanos Rodriguez'de yapılacak yarışla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Horner, “Hayır, hayır. Her şey performansla ilgili.”

“Bizim için, sürücü havuzumuzda bize en iyi sonuçları verebilecek ve en yetenekli olduğuna inandığımız iki sürücümüz var. Eğer bu konuda bir şüphe olsaydı, o zaman değiştirirdik.”

Bu bir baskı işi ve tüm sürücüler, performans göstermeleri gerektiğinin farkında. Bu Formula 1, gridin her yerinde böyle.”

“Checo'nun neler yapabileceğini biliyoruz. Performans gösterdiğinde, neler yapabileceğini biliyoruz. Onu tekrar o formda görmek istiyoruz ve ona bu güveni sağlayacak aracı vermek için elimizden geleni yapıyoruz."

“Sergio'yu kınamakta çok hızlısınız. Ona o formu yeniden keşfetme şansı vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Medyadan ve sosyal medyadan gelen tüm baskılarla baş etmek zorunda.”

“O kendini toparlayabilecek bir sürücü ve biz de ona tüm desteğimizi veriyor ve karşılık verdiğini görmek istiyoruz.” diye açıkladı.

Zor geçen bir Cuma'nın ardından ilk 10'a giremeyen Perez'in, yarış hafta sonunun yoğun kısmına girerken Horner'ın ondan daha fazlasını talep edeceğine şüphe yok.