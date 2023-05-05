Horner: "Paranoya, Red Bull pilotları arasındaki mücadeleyi etkilememeli"

Red Bull'un RB19 aracının gridin en iyisi olduğunu kanıtlaması ve rakiplerine büyük bir fark atmasıyla birlikte, şampiyonluk mücadelesi yalnızca Verstappen ve Perez arasında geçecek gibi görünüyor.

Böyle bir iç rekabet geçmişte takımlar için başa çıkılması zor bir durumdu çünkü takımda gerginlik yaşanması olasılığını arttırıyordu.

Horner böyle bir senaryonun yaratabileceği tehlikelerin farkında, ancak hem Verstappen'e hem de Perez'e her açıdan eşit davranmak için elinden geleni yaptıkları sürece herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyor.

Motorsport.com tarafından şampiyonluk için yarışan iki pilotla başa çıkmanın en büyük zorluğunun ne olduğu sorulduğunda Horner, "Bence bu lüks bir sorun."

"Her şeyden önce, pit şeridindeki her takım patronu bu sorunu yaşamayı umar; ve bu daha önce de yaşadığımız bir şey."

"En önemli şey paranoyanın ortaya çıkmaması ve her iki pilota da eşit davranılmasını sağlamaktır."

"Her hafta sonu garajdan ilk kimin çıkacağına kadar eşitliği sağlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Hatta bilgilendirme toplantısında kimin önce konuşacağı bile değişiyor."

"Ama bilirsiniz, bu bir yarış, bu Formula 1. Bazen güvenlik aracı ya da pit stop gibi etkenler değişim gösterebilir. Sporun her yönünü kontrol edemezsiniz çünkü değişkenler var."

"Bence pilotlar eşit şansa sahip olduklarını bildiği sürece, durum pistte ne yaptıklarına bağlı olur. Kendi takımınızdaki iki pilot arasındaki şampiyonluk mücadelesinde kilit bir rol oynamasını istediğiniz şey dayanıklılık değil, budur." yanıtını verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference Photo by: Motorsport Images

Mercedes'in Bakış Açısı

Mercedes takım patronu Toto Wolff geçmişte, özellikle de Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın birkaç kez karşı karşıya geldiği zamanlarda, pilotlar arasındaki zor durumlarla başa çıkmakta zorlandı.

Bu tür durumları görmenin ne kadar zor olabileceğinin farkında olduğu için aralarında 'şeffaflığın' şart olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Tecrübelerime göre bu Christian ve takım için çok zor bir iş çünkü her iki pilot da kendilerine adil ve eşit davranılmasını isterken aynı zamanda avantaj elde etmeye çalışacaklardır."

"Ekibimizde çok fazla şeffaflık ve açıklık sağlamak, Pazar günü yarışa çıkmadan önce tartışmalar yapmak ve sınırlar koymak önemliydi."

"Sonuçta, Nico ve Lewis de dahil olmak üzere her iki pilot da takımın görüşüne saygı duyarken, biz de ikisi arasında bir mücadele olduğunu kabul ettik. Geçmişe dönüp baktığımda, özellikle 2016'da muhtemelen farklı yapacağım şeyler vardı."

"Bu iki pilotun şampiyonluk için yarıştığını ve bunun aynı garaj içinde olduğunu aynı zamanda büyük bir takımın parçası olduklarını kabul etmek arasındaki dengeyi kurmak önemli. Ancak bu her zaman kolay değil çünkü onlar rekabetçi canavarlar." dedi.