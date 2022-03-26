Horner: "Organizatörlerden tam güvence alındı, yarışacağız"

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Cuma günü Yemen kökenli ayrılıkçı Husi grubu, Cidde pistine yakın mesafedeki bir petrol rafinerisine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının gerçekleştiği alanda yangınlar halen devam ederken, Formula 1 yönetimi, takımları ve pilotları dün geceyi alarm halinde geçirdiler.

Saldırı, ilk antrenman seansı sırasında gerçekleşti, sonrasında pilotlar ve takım patronlarının F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile gerçekleştirdiği görüşmeden ötürü 2. antrenman seansı 15 dakika ertelendi.

İkinci antrenman seansının sona ermesinin ardından bir toplantı daha gerçekleştirildi, pilotların kendi aralarında gerçekleştirdiği ve zaman zaman F1 temsilcilerinin, zaman zaman da takım patronlarının da müdahil olduğu bu toplantı yaklaşık dört saat sürdü. Takım patronlarının toplantıya müdahil olma sebebi, pilotların yarışı boykot etme tehditlerini yatıştırmaktı.

Pilotların gerçekleştirdiği toplantıdan erken saatlerde ayrılan Domenicali ise "yarışılacağını" açıklamıştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre, yarışmak en doğru karar.

Horner, "Sporun ne olursa olsun bir arada ve ayakta kalması gerektiğini düşünüyorum."

"Herhangi bir terör eylemi göz ardı edilemez ve spor, böyle bir durumun kabul edilemez olduğu bir konumda bulunmaya zorlanmamalıdır."

"Stefano ve Ben Sulayem bununla uğraşıyorlar, organizatörlerden tüm güvenceler alındı ​​ve yarışacağız." dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, hold a Press Conference to confirm that the event will proceed as planned in the wake of a missile attack on Jeddah Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl, pilotlara ve takım patronlarına Domenicali tarafından "güvenlik endişesi" olmadığına dair güvence verildiğini söylerken, yine de endişeli olduğunu kabul ediyor.

Sky Germany'ye konuşan Seidl, "Bu hepimiz için çok endişe verici bir durum, dolayısıyla hangi bilgilere sahip olduklarını anlamak için Formula 1 ile diyalog kurmak önemliydi."

"Stefano, buradaki yetkililerin olaydan haberdar olduğu ve olayın piste taşınmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik endişesi bulunmadığı konusunda bize güvence verdi. Ellerindeki bilgilere güveniyoruz, bu yüzden pite geri döndük."

"Piste yakın bir bölgede gerçekleşen böyle bir olay tabii ki güven vermiyor. Fakat şu an için sadece aldığımız bilgilere güvenmek zorundayız."

"Formula 1 yönetiminin doğru kararları alacağına güveniyoruz." dedi.

Williams CEO'su Jost Capito ise "güvende" hissettiği konusunda ısrar ederken, tüm ekibinin de aynı şekilde hissettiğine inanıyor.

Capito, “Pistin güvenliğinin ne durumda olduğu tartışıldı, sonuç olarak insanların bulunduğu her yerin güvenli olduğundan, ve gerçekleşen saldırıların ancak ıssız alanlarda gerçekleştiğinden emin olduk.

“Bütün bakanlar buradaydı, eğer pist güvenli olmasaydı, kesinlikle pistte bulunmayacak ilk kişiler onlar olurdu."

"Güvende hissediyorum. Kendimi güvende hissetmeseydim, tüm takım için de güvende hissetmezdim çünkü tüm takımdan sorumluyum. Pilotlar ve takımlar arasında herhangi bir tutarsızlık yoktu."

"Bence bu hafta sonu yarışmak için doğru yer burası çünkü hepimiz buradayız. Eğer burası güvenli değilse, bu önceden tartışılmalıydı.”