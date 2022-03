Horner: "Organizatörlerden tam güvence alındı, yarışacağız"

Cuma günü Yemen kökenli ayrılıkçı Husi grubu, Cidde pistine yakın mesafedeki bir petrol rafinerisine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının gerçekleştiği alanda yangınlar halen devam ederken, Formula 1 yönetimi, takımları ve pilotları dün geceyi alarm halinde geçirdiler.

Saldırı, ilk antrenman seansı sırasında gerçekleşti, sonrasında pilotlar ve takım patronlarının F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile gerçekleştirdiği görüşmeden ötürü 2. antrenman seansı 15 dakika ertelendi.

İkinci antrenman seansının sona ermesinin ardından bir toplantı daha gerçekleştirildi, pilotların kendi aralarında gerçekleştirdiği ve zaman zaman F1 temsilcilerinin, zaman zaman da takım patronlarının da müdahil olduğu bu toplantı yaklaşık dört saat sürdü. Takım patronlarının toplantıya müdahil olma sebebi, pilotların yarışı boykot etme tehditlerini yatıştırmaktı.

Pilotların gerçekleştirdiği toplantıdan erken saatlerde ayrılan Domenicali ise "yarışılacağını" açıklamıştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre, yarışmak en doğru karar.

Horner, "Sporun ne olursa olsun bir arada ve ayakta kalması gerektiğini düşünüyorum."

"Herhangi bir terör eylemi göz ardı edilemez ve spor, böyle bir durumun kabul edilemez olduğu bir konumda bulunmaya zorlanmamalıdır."

"Stefano ve Ben Sulayem bununla uğraşıyorlar, organizatörlerden tüm güvenceler alındı ​​ve yarışacağız." dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, hold a Press Conference to confirm that the event will proceed as planned in the wake of a missile attack on Jeddah

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images