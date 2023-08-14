Horner: "Önümüzdeki yıl mücadele daha da yakın olacak"

Takım, Max Verstappen'in üst üste kazandığı 8 yarışla birlikte şimdiye kadar 12 yarışın tamamında zafere ulaşarak bu sezon büyük bir üstünlük elde etti.

Red Bull'un F1 tarihinde bir sezonda tüm yarışları kazanan ilk takım olup olamayacağı ise merak konusu.

ESPN Unlapped podcast'inde konuşan Horner, yine de bu konuda temkinli davranıyor: "İkinci takım her hafta değişmeye devam ediyor."

"Bir hafta Ferrari, ertesi hafta Mercedes, şimdi de McLaren ve Aston Martin yılın başında oradaydı."

"Yani omzumuzun üzerinden her baktığımızda orada başka biri var ve bu birçok açıdan bize yardımcı oldu, ancak grid birbirine çok yakın."

Bu sezon bazı takımları etkileyen zıplama sorununu azaltmak için alınan bir dizi önlemden sonra gelecek yıl araçlarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Red Bull'un ayrıca Ekim ayına kadar aerodinamik test kısıtlaması cezası var ve bu ceza Takımlar Şampiyonası'nda birinci oldukları için aldığı azalmaya ek olarak uygulanacak.

Horner bunun şampiyonluk savunmasında önemli bir rol oynamasını bekliyor: "Kurallarda istikrar olduğu sürece her zaman gridde yakınlaşma olacaktır."

"Eğer yakın bir yarış istiyorsanız, kuralları kendi haline bırakın. Her zaman takımları ve araçları birbirine yaklaşırken bulacaksınız."

"Bu yüzden önümüzdeki yılın bu yıldan tamamen farklı olmasını bekliyorum."