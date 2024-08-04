Horner, önümüzdeki 18 ayda "dört takım arasında" çok yoğun bir savaş bekliyor
Christian Horner'a göre dört takım, önümüzdeki 18 ayda birbirleriyle çok yakın bir mücadele içerisinde olacaklar.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Bu sezon dört takımdan yedi pilot galibiyete ulaştı ancak sürücüler şampiyonasında Max Verstappen zirvede yer alıyor.
Red Bull Racing'in patronu Christian Horner gelecek yıl mücadelenin daha da yakın olacağına ve şampiyonluk için dört takımın savaşacağına inanıyor.
Horner şöyle konuştu: "Dört takımın ilk sıralar için kendi aralarında mücadele etmesi spor için iyi bir şey."
"Bu, tutarlı düzenlemeler sayesinde mümkün olan bir şey."
"Formula 1'in tarihine bir göz atacak olursak, takımımızın F1'e girdiği 2005'i hatırlıyorum; McLaren en iyi araca sahipti fakat tutarlı düzenlemeler sayesinde birkaç takım kendi aralarında mücadele ediyordu."
"2026'da yeni düzenlemelere geçeceğiz ve bu da bir takımın avantaj kazanmasına yol açacak."
"Fakat önümüzdeki 18 ay boyunca dört takım arasında çok sıkı bir mücadele göreceğiz."
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