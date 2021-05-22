Horner: “Ön sıradayız ve ana rakibimiz 7. sırada, bu kötü değil”

Monako Grand Prix’sinin olaylı sıralama turlarının üçüncü bölümünün bitmesine saniyeler kala Ferrari pilotu Charles Leclerc’in bariyerlere çarpmasıyla seans sona erdirildi ve böylece birçok pilot hızlı turlarını tamamlayamadı.

Bu pilotlardan biri de kendi derecesini geliştirerek gelmekte olan Max Verstappen’di. Red Bull pilotu, pole pozisyonu almak için mücadele ederken kırmızı bayrakla birlikte turunu sonlandırmak zorunda kaldı. Fakat, buna rağmen Red Bull sıralama seansında ana rakipleri Hamilton’ın 7. olması üzerine bu durumdan çok da rahatsız olmadığını açıkladı.

Sıralamalardan sonra konuşan takım patronu Horner, “[Kırmızı bayraktan sonra] verdiğimiz ilk tepki ‘ah, keşke o son turu bitirebilseydik’ şeklinde oldu çünkü burada pole pozisyonunu almak çok önemli.”

“Bu yüzden açıkçası biraz sinirimiz bozuldu ama bardağın dolu tarafından bakmamız gerekiyor.”

“Ön sıradayız ve ana rakibimiz 7. sırada, yani bu bizim için kötü bir öğleden sonra değildi.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fakat Red Bull için hayal kırıklığı Sergio Perez’in seansı 9. sırada noktalaması oldu ama Horner, Meksikalı pilotun zamanla gelişeceğini düşündüğünü ekledi ve yeni takıma geçen çoğu pilotun şu an zorlandığının altını çizdi.

Horner, "Üçüncü bölümü oldukça dağınıktı çünkü [Perez’in] önünde oldukça trafik vardı ve buna biraz sinirlendi.”

“Doğrusu, trafiğin olması doğal ama bu yine de sinir bozucu, bu yüzden yoğun bir öğleden sonra geçirdi."

“Onun zamanı gelecek, hiç şüphem yok fakat biraz daha zaman gerekiyor. Bu yıl takımları değiştiren birçok sürücünün zorlandığını görüyoruz.”

“Demek istediğim, mesela Daniel’ın ne kadar iyi bir sürücü olduğunu biliyoruz ve belli ki bu durum şu an onun için de geçerli. Bence Checo’nun da biraz daha zamana ihtiyacı var, bir süre sonra işler yoluna girecektir. " dedi.

Ardından İngiliz takım patronu, bu hafta sonunun sürprizi olan Ferrari hakkında da konuştu ve şu yorumları yaptı: "Tüm hafta sonu çok hızlı olduklarını düşünüyorum. Açıkçası bu yıl hiç bu kadar hızlı olmamışlardı. Bence bu durum iyi, Ferrari'yi tekrar orada görmek güzel, mücadelede daha fazla aracın olması güzel ve şu anda Lewis ile aramızda daha fazla araç olması da olumlu bir şey."

Daniel Ricciardo, McLaren, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images