Horner: "Olay en titiz şekilde soruşturuldu ve aklandım, artık yarışlara odaklanmalıyız!"

Christian Horner, bir Red Bull çalışanının kendisi hakkında yönelttiği şikayetler üzerinde bağımsız avukat tarafından soruşturuldu ve aklandı.

Fakat yazışmaların sızması ve Jos Verstappen'in Horner'ı suçlu ilan etmesi, konunun tekrar tartışılmasına neden oldu.

Jos Verstappen'in yorumları sorulduğunda Horner, "Bakın, yapılan yorumların açıkça farkındayım. Yarıştan sonra bir görüşme oldu ve bence herkes geleceğe odaklanmış durumda."

"Takımın odak noktası, elde etmek için çok mücadele ettiğimiz her iki dünya şampiyonluğunu da tekrar kazanmak."

"Max'in arka arkaya kazandığı üç dünya şampiyonluğu, elde ettiği 55 zafer, takım olarak elde ettiğimiz 114 zafer inanılmaz! Şu anda Grand Prix zaferi sayısında Williams ile eşit durumdayız."

"Dolayısıyla, odak noktamız büyük ölçüde gelecek. Bahreyn'deki yarışın ardından görüşmeler yapıldı ve hepimiz ileriye bakıyoruz."

Detay vermesi istendiğinde Horner, "Elbette tüm konuşmaları paylaşmayacağım. Bunlar taraflar arasında özel şeyler. Konuşmalar kaçınılmaz olarak yapıldı ve artık normal işimize odaklanıyoruz."

"Tüm takım önümüzdeki sezona odaklanmış durumda. Bahreyn'de çok baskın bir yarış geçirmiş olsak da, gelecek yarışlarda bunun böyle olmasını beklemiyoruz."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Rakiplerimizin gayet farkındayız ve bizim elde ettiğimiz türden sonuçları, tüm takım kenetlenmeden, yarışı bizim kazandığımız farkla kazanmak, duble yapmak, en hızlı tur, pole pozisyonu elde etmek için mümkün değil." dedi.

Verstappen'in 2028 yılına kadar takımda kalıp kalmayacağı sorusuna Horner, "Öyle olacağına eminim. Etrafında harika bir takım var. Bu takıma büyük bir inancı var. Birlikte çok şey başardık."

"Yani 2028'e kadar anlaşması var. Takım açısından, Max açısından, halihazırda elde ettiğimiz başarının üzerine bir şeyler koymakta kararlıyız. Max'in 55 zaferinin tamamı Red Bull araçlarıyla geldi, tüm podyumlar Red Bull Racing araçlarıyla alındı."

"Bunun üzerine bir şeyler koymaya ve gelecekte çok daha fazlasını yapmaya kararlıyız."

"Max'in babası kariyerinde ve Formula 1'e gelmesinde kilit rol oynadı. Fakat Jos'un ayrı bir adam, Max'in de kendi başına bir adam olduğu açık."

"Bize katıldığında genç bir delikanlıyken, şimdi pek çok şey başarmış genç bir adam olduğunu gördük."

"Yani babalar ve sürücüler arasındaki ilişkiler hakkında yorum yapmak bana düşmez"

"Açıkçası, bu olayla ilgili çok fazla haber yapıldı. Ancak bir şikâyetin ortaya atıldığı noktaya geri dönmek gerekiyor. Tamamen araştırıldı ve reddedildi. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bence bu olaydan çok fazla şey çıkarıldı."

"Farklı nedenlerle medyanın farklı unsurları tarafından büyük ilgi gördü. Bence şimdi ileriye bakma ve bunun üzerine bir çizik çekme vakti."

"Yarışmak için buradayız, bir Formula 1 takımı olarak buradayız ve şimdi pistte neler olup bittiğine, araçların ve sürücülerin performansına odaklanma zamanı geldi."

"Bu konunun bu kadar dikkat çekmesinin tek nedeni, sızıntılar ve medyada yaşanan gerginliktir. Bu durum pek çok açıdan, özellikle de ailem için çok ama çok zordu çünkü her şey tek bir yöne odaklandı."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arrives in the Paddock with his wife, Geri Horner Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Tabii ki bunun ardından başkaları da bundan faydalanmaya çalıştı. Ne yazık ki Formula 1 rekabetçi bir iş. Bundan faydalanmak isteyen taraflar var."

"Bu da sektörümüzün belki de pek hoş olmayan kısmı. Dolayısıyla her zaman dersler çıkarılır ancak şirket içinde yönetilen bir süreç var. Bu FIA meselesi değil, bir Formula 1 meselesi değil, bir şirket çalışanı meselesi. Yani süreç herhangi bir organizasyonda aynı olacaktır." cevabını verdi.

Kendisine karşı başlatılan kampanyanın ardında kim olduğu sorusuna Horner, "Takım olarak son derece başarılı olduk. Çok fazla şey kazandık. Bir takım olarak birlikte içindeyiz."

"Gelecek için de buna odaklanmış durumdayız. Bu durumla ilgili çok fazla haber yapıldı. Fakat bence artık önümüze bakmanın, pistte neler olup bittiğine odaklanmanın zamanı geldi."

"Önümüzde yoğun ve rekabetçi bir sezon var. Biz de kesinlikle buna odaklanmış durumdayız." cevabını verdi.

Jos Verstappen'le konuşup konuşmadığı sorusuna Horner, "Grand Prix'nin ardından Jos ile konuştum. Oğlunun performansından dolayı onu tebrik ettim ve bence geleceğe odaklanmak için anlaşmak herkesin yararına olacak."

"İkimizin de ortak çıkarı oğluna en iyi aracı sağlamak ve ondan mümkün olan her şeyi çıkarmak. Sezona mümkün olan en iyi şekilde başladı. Olağanüstü bir yetenek."

"Umarım ona çok rekabetçi bir araba sağlamaya devam edebiliriz. yanıtını verdi.

Businessman Chalerm Yoovidhya, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu durumun itibarını zedeleyip zedelemediği sorusuna Horner, "Gerçekten çok zor bir dönem geçirdim. Evliyim ve üç çocuğum var. Bu süreç çocuklarınızı da kapsıyor ve evliliğiniz üzerinde duruluyor. Oysa güzel bir ailem ve çok destekleyici bir eşim olduğu için çok şanslıyım."

"Bu olayda adı geçen tek kişi benim. Bu yüzden durum çok zorlayıcı. Çünkü işin içinde çocuklar, aileler, ebeveynler vs. olduğunda hiç de hoş olmuyor."

"Gerçek şu ki ortada bir şikayet vardı. Red Bull Racing tarafından değil ama Red Bull Racing'in sahibi olan Red Bull GmbH tarafından en profesyonel şekilde ele alındı."

"Ülkedeki en saygın avukatlardan biri olan bağımsız bir avukat atandı. Tüm gerçekleri araştırmak için zaman ayırdı. İlgili tüm kişilerle ve diğer ilgililerle görüştü, her şeyi inceledi, tüm gerçeklere ulaştı."

"Sonunda şikayeti reddetti. Bana göre, Red Bull'a göre, yolumuza devam ediyoruz ve geleceğe bakıyoruz. Eşim ve ailem bu süreçte bana olağanüstü destek oldular, ancak aileme yapılan müdahaleler artık durmalı."

"İlerlememiz ve ne için burada olduğumuza odaklanmamız gerekiyor. Artık neden burada olduğumuza, yani Formula 1 yarışlarına odaklanma zamanı."

"Fakat çalışanlar ve şirket arasında özel ve gizli olan bu meseleyle ilgili çok fazla sızıntı oldu. Ne yazık ki bu sızıntılar nedeniyle çok fazla haber yapıldı. Artık pistlere ve yarışlara odaklanmanın zamanı geldi. Biz bir yarış takımıyız, bu süreçte bize son derece destek olan olağanüstü ortaklarımız var."

"Ekip, şirket, grup bünyesinde çalışan 1600 kişiye, destekleri için teşekkür etmeliyim. Artık yola devam etme zamanı." cevabını verdi.