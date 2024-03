Horner: "Olay en titiz şekilde soruşturuldu ve aklandım, artık yarışlara odaklanmalıyız!"

Christian Horner, bir Red Bull çalışanının kendisi hakkında yönelttiği şikayetler üzerinde bağımsız avukat tarafından soruşturuldu ve aklandı.

Fakat yazışmaların sızması ve Jos Verstappen'in Horner'ı suçlu ilan etmesi, konunun tekrar tartışılmasına neden oldu.

Jos Verstappen'in yorumları sorulduğunda Horner, "Bakın, yapılan yorumların açıkça farkındayım. Yarıştan sonra bir görüşme oldu ve bence herkes geleceğe odaklanmış durumda."

"Takımın odak noktası, elde etmek için çok mücadele ettiğimiz her iki dünya şampiyonluğunu da tekrar kazanmak."

"Max'in arka arkaya kazandığı üç dünya şampiyonluğu, elde ettiği 55 zafer, takım olarak elde ettiğimiz 114 zafer inanılmaz! Şu anda Grand Prix zaferi sayısında Williams ile eşit durumdayız."

"Dolayısıyla, odak noktamız büyük ölçüde gelecek. Bahreyn'deki yarışın ardından görüşmeler yapıldı ve hepimiz ileriye bakıyoruz."

Detay vermesi istendiğinde Horner, "Elbette tüm konuşmaları paylaşmayacağım. Bunlar taraflar arasında özel şeyler. Konuşmalar kaçınılmaz olarak yapıldı ve artık normal işimize odaklanıyoruz."

"Tüm takım önümüzdeki sezona odaklanmış durumda. Bahreyn'de çok baskın bir yarış geçirmiş olsak da, gelecek yarışlarda bunun böyle olmasını beklemiyoruz."

"Rakiplerimizin gayet farkındayız ve bizim elde ettiğimiz türden sonuçları, tüm takım kenetlenmeden, yarışı bizim kazandığımız farkla kazanmak, duble yapmak, en hızlı tur, pole pozisyonu elde etmek için mümkün değil." dedi.

Verstappen'in 2028 yılına kadar takımda kalıp kalmayacağı sorusuna Horner, "Öyle olacağına eminim. Etrafında harika bir takım var. Bu takıma büyük bir inancı var. Birlikte çok şey başardık."

"Yani 2028'e kadar anlaşması var. Takım açısından, Max açısından, halihazırda elde ettiğimiz başarının üzerine bir şeyler koymakta kararlıyız. Max'in 55 zaferinin tamamı Red Bull araçlarıyla geldi, tüm podyumlar Red Bull Racing araçlarıyla alındı."

"Bunun üzerine bir şeyler koymaya ve gelecekte çok daha fazlasını yapmaya kararlıyız."

"Max'in babası kariyerinde ve Formula 1'e gelmesinde kilit rol oynadı. Fakat Jos'un ayrı bir adam, Max'in de kendi başına bir adam olduğu açık."

"Bize katıldığında genç bir delikanlıyken, şimdi pek çok şey başarmış genç bir adam olduğunu gördük."

"Yani babalar ve sürücüler arasındaki ilişkiler hakkında yorum yapmak bana düşmez"

"Açıkçası, bu olayla ilgili çok fazla haber yapıldı. Ancak bir şikâyetin ortaya atıldığı noktaya geri dönmek gerekiyor. Tamamen araştırıldı ve reddedildi. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bence bu olaydan çok fazla şey çıkarıldı."

"Farklı nedenlerle medyanın farklı unsurları tarafından büyük ilgi gördü. Bence şimdi ileriye bakma ve bunun üzerine bir çizik çekme vakti."

"Yarışmak için buradayız, bir Formula 1 takımı olarak buradayız ve şimdi pistte neler olup bittiğine, araçların ve sürücülerin performansına odaklanma zamanı geldi."

"Bu konunun bu kadar dikkat çekmesinin tek nedeni, sızıntılar ve medyada yaşanan gerginliktir. Bu durum pek çok açıdan, özellikle de ailem için çok ama çok zordu çünkü her şey tek bir yöne odaklandı."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arrives in the Paddock with his wife, Geri Horner

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images