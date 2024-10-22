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Formula 1 Amerika GP

Horner: "Norris'e verilen ceza kesinlikle tartışmaya açık değil"

Christian Horner, Lando Norris ve Max Verstappen mücadelesinin ardından hakemlerin verdiği kararı destekledi ve durumu 'siyah-beyaz' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Lando Norris ve Max Verstappen, COTA'da son podyum pozisyonu için mücadele ederken her iki araç da pist dışına taştı. Piste ön sırada dönen pilot ise Norris oldu.

Hakemler bu olayda Norris'in hatalı olduğuna karar verdi ve McLaren pilotu, pist dışına çıkıp avantaj elde ettiği için beş saniye ceza aldı.

Woking merkezli ekip bu kararı kınadı. Mercedes takım patronu Toto Wolff ise, George Russell Sauber pilotu Valtteri Bottas'ı pist dışına ittiğinde ceza aldığı için FIA'nın 'taraflı' bir şekilde karar aldığını dile getirdi.

Ancak Horner, kararın doğru olduğunda ısrar ederek şu açıklamayı yaptı: "İkisi arasında oldukça rekabet dolu bir mücadele vardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle into turn 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, 1. virajda mücadele

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Açıkçası griddeki tüm pilotlar kuralların ne olduğunu çok iyi biliyorlar."

"Geçiş pist dışında yapıldı. Aslında burada, sanırım 2018'de Kimi'ye karşı mücadelemizde ceza almıştık." (2017'de Verstappen ceza almış ve üçüncülüğü Raikkonen'e kaptırmıştı)

"Bizim için geçişin pist dışında yapıldığı çok açıktı, bu yüzden Norris'in yerini geri vermesi gerekirdi. Ama bunu yapmadı ve bu nedenle ceza aldı. Yani bizim için bu, siyah-beyaz bir senaryoydu."

"Bu gerçekten kesin bir karardı. Hatta bu olay pilotlar arasında o kadar çok yaşandı ki, komiserlerin bunu oldukça hızlı ve doğru bir şekilde ele aldığını düşünüyorum."

Horner, hakemlerin kararlarındaki 'tutarsızlık algısı' üzerine ise şunları söyledi: "Bence karar vermek hakemler için çok zor ve sonuçta her olay farklı." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 battle into the first corner, followed by Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 ilk virajda mücadele ederken, onları Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 takip ediyor

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Dediğim gibi, sadece bu pistte değil, diğer pistlerde de bu tarz olaylarla karşı karşıya kaldık. Yani tüm pilotlar neyin tehlike arz ettiğini biliyor."

"Benim anlamadığım şey şuydu: McLaren'ın yarışın o noktasında ceza alacağı oldukça açıktı çünkü büyük bir avantaj elde etmişlerdi. Sanırım 1. virajda yeri geri vermeye karar verdiler ama orada bir karışıklık oldu. Eğer yeri hemen geri verseydi, muhtemelen tekrar geçiş yapmak için yeterli hıza sahip olacaktı."

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