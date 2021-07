Horner, Norris'in Perez'le yaşadığı olayda ceza almaması gerektiğini düşünüyor

Perez, yarış güvenlik aracının ardından tekrar alınan startta, Norris'i dördüncü virajda dışarıdan geçmeye çalıştı ve ikincilik için mücadele ettiler.

Ancak Perez, yarış çizgisinde McLaren sürücüsünün yanında kendine yer bulamadı ve kerblerin üzerinden geçerek, çakıl havuzuna doğru taşmak zorunda kaldı. Bu da, Meksikalı sürücünün gridde pozisyon kaybetmesine neden oldu.

Perez, sonrasında Charles Leclerc'le mücadele esnasında Ferrari sürücüsünü pist dışına taşırdığı için benzer iki ceza aldı.

Horner, bu olayların ceza gerektirmediğini ve bunların yarışmak olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images