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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Horner, Norris'in Perez'le yaşadığı olayda ceza almaması gerektiğini düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, Avusturya Grand Prix'sinde Lando Norris'in Sergio Perez'le yaşadığı olayda, İngiliz pilotun ceza almaması gerektiğini ve bunun sadece yarışmak olduğunu belirtti.

Horner, Norris'in Perez'le yaşadığı olayda ceza almaması gerektiğini düşünüyor

Perez, yarış güvenlik aracının ardından tekrar alınan startta, Norris'i dördüncü virajda dışarıdan geçmeye çalıştı ve ikincilik için mücadele ettiler.

Ancak Perez, yarış çizgisinde McLaren sürücüsünün yanında kendine yer bulamadı ve kerblerin üzerinden geçerek, çakıl havuzuna doğru taşmak zorunda kaldı. Bu da, Meksikalı sürücünün gridde pozisyon kaybetmesine neden oldu.

Perez, sonrasında Charles Leclerc'le mücadele esnasında Ferrari sürücüsünü pist dışına taşırdığı için benzer iki ceza aldı.

Horner, bu olayların ceza gerektirmediğini ve bunların yarışmak olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Yarıştan sonra Sky F1'e konuşan Horner şu yorumlarda bulundu: ''Sanırım, Lando'nun hamlesinde büyük sorun olmadığını söyleyen bir yorum yapmıştım. Bu yarışmaktı. Bu, tekerlek tekerleğe yarışmaktı ve bu nedenle ceza aldılar. Sanırım bu olay Charles'la yaşandığında ceza vermekten başka seçenekleri de yoktu.''

''Ancak bu yarışmaktı. Diğer türlü, kendini pist dışına atan tüm sürücülere ceza vermeleri gerekiyor. Bu hayal kırıklığı vericiydi, bana göre bu yarışmaktı.''

McLaren takım patronu Andreas Seidl da, Norris'in yaşadığı olayın ceza almaması gerektiğini söyledi.

''Verilen cezaya katılmıyorum. Bu olay yarışın başında yaşandı ve Michael Masi'nin sözlerine göre, eğer oraya giderseniz, çakıla gireceğinizi kartingde öğreniyorsunuz.''

''Bence araçların yan yana olması, bir cezayı gerektirmiyor. Ancak olumlu tarafa bakalım, bu Lando için harika bir hafta sonuydu ve Daniel için harika bir gelişimdi. Pistte ve fabrikadaki herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum.''

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