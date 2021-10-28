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Horner: “Newey’nin kazası abartıldı”

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Red Bull takım patronu Christian Horner, Adrian Newey’nin geçirdiği kazanın abartıldığını düşünüyor.

Horner: “Newey’nin kazası abartıldı”

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hırvatistan’daki tatilinde geçirdiği bir kazanın ardından Newey’nin birkaç hafta boyunca çalışamadığını söyledi.

Marko, Newey’nin “birkaç operasyon” geçirdiğini ve görevde bulunmadığı yarışlarda RB16B’nin araç ayarlarında sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Marko, “Şiddetli bir kazaydı. Adrian’ın birkaç kemiği kırıldı ve kafasından yaralandı.” dedi.

Marko ayrıca, Newey’nin tedavisinin devamı için İngiltere’ye gönderilmesi konusunda Bernie Ecclestone’un da devreye girdiğini belirtti.

Newey, Austin hafta sonunda da takımla birlikteydi ancak tüm fotoğraflarda şapka giydiği görüldü ve bu, İngiliz mühendis için alışılmışın dışında bir şey.

Ancak Red Bull takım patronu Horner, bazı haberlerin biraz abartı olabileceğini söyledi.

Horner, “Bu gibi şeyler bazen abartılı şekilde lanse ediliyor.”

“Tatilde kaza geçirdiği doğru. Neyse ki tekrardan tamamen sağlıklı. Birkaç haftadır öyle. İstanbul’da da bizimleydi ve durumu iyi.”

“Son yarışta biraz yaşlandı. Ancak onu, tüm enerjisiyle çalışırken görmek harika.” dedi.

Amerika Grand Prix’sinin ardından konuşan Newey ise, “Bu gerçekten zorlu bir yarıştı. Açıkçası farklı bir strateji izledik ve yarışın orta bölümünde biraz zorlandık.”

“Son bölümde ise, en sonlarda biraz sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk ancak Max bunu çok iyi idare etti.”

“Biz, kenarda heyecan yüzünden Max’tan daha bitkin hissediyorduk!” dedi.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Re

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Re

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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