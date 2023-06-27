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Horner: "Newey'nin fikirlerini hayata geçirmek için bir ekip topladım"

Christian Horner, Adrian Newey'nin Red Bull takımına katkısının araç tasarımının ötesine geçtiğini ve efsanevi Formula 1 mühendisinin varlığının yeni teknik personele ilham verdiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Adrian Newey, Red Bull Racing

Red Bull'un 2023 yılındaki 'roket' aracının ve muazzam performansının arkasındaki en büyük isim olarak Newey anılıyor.

Red Bull, Max Verstappen'in son Kanada Grand Prix'sindeki zaferiyle Ferrari, McLaren, Williams ve Mercedes'ten sonra 100 yarış galibiyetine ulaşan beşinci F1 takımı oldu.

Autosport/Motorsport.com'a özel bir röportaj veren takım patronu Horner, Red Bull'un yarış kazanan bir takıma dönüşmesinde Newey'nin çabalarını övdü. 2006'nın başlarında McLaren'den takıma katılan Newey'nin bu çabaları üç yıl sürmüş ve 2009'daki aerodinamik kural değişiklikleriyle desteklenmişti.

Horner ayrıca Newey'nin takımdaki görevinin yıllar içinde nasıl değiştiğini de açıkladı. Newey, 2018'den bu yana teknik direktör olarak Pierre Wache tarafından yönetilen Red Bull teknik departmanını denetliyor.

Newey, 2023 sezonu başladıktan hemen sonra bu pozisyonda birkaç yıl daha devam etmek üzere yeni bir anlaşma imzaladı - 2023'ten sonraki sözleşmesinin tam uzunluğu kamuoyuna açıklanmadı - ve şu anda görevi Red Bull'un F1 takımı için tasarım detayları üzerinde çalışmanın yanı sıra İleri Teknoloji ve Güç Aktarma Organları bölümünü geliştirmeyi de kapsıyor.

Horner, "Adrian, elde ettiğimiz tüm başarılara olağanüstü derecede katkıda bulundu." 

Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing

Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Elbette ilk günlerde Adrian'a çok bağımlıydık: Adrian'ın çizim defterindeki fikirlerini mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek için bir ekip topladım."

"Adrian, 2010-2013 döneminde büyük bir yönetmelik değişikliğiyle; Rob Marshall ve organizasyondaki diğer kilit kişiler tarafından desteklenerek harika bir iş çıkardı."

"Elbette turbo hibrit dönemde rekabet edemediğimizde biraz hayal kırıklığına uğradı, ama motor daha rekabetçi hale geldiğinde Formula 1'e olan hevesi geri geldi."

"Aerodinamik ekip, Pierre Wache'nin Adrian'la birlikte teknik direktör olarak çalışması sayesinde, Adrian'ın deneyiminden ona bağımlı olmadan faydalanabiliyor."

"O gerçekten, takımdaki tüm tasarım mühendisleri için ilham verici bir karakter - özellikle de yeni yetişen gençler için öyle. Ayrıca kendisi gençlerle çalışmaktan ve zorluklardan çok hoşlanıyor."

"Dolayısıyla, elde ettiğimiz 100 zaferin başarısında kilit bir rol oynadı ve bu rol, tüm rollerde olduğu gibi yıllar içinde gelişti." dedi.

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