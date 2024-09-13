Horner, Newey'nin ayrılışı hakkında: "Ronaldo ayrıldığında United kazanmayı bırakmadı"

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Adrian Newey’nin takımdan ayrılışını değerlendirdi ve takımın güçlü yapısı ile birlikte başarılarının devam edeceğini belirtti.

Horner şunları söyledi: "Eğer Adrian bir gün ayrılmaya karar verirse, bayrağı devralıp devam edebileceğimizden emin olmamız gerektiğini biliyorduk."



"Aston Martin'e gitmeye karar verdiğinde hissettiği motivasyon görünüyordu. Ona en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve onunla geçirdiğimiz zamanı her zaman büyük bir mutlulukla hatırlayacağız."

Horner, Newey'nin ayrılışını Eric Cantona’nın Manchester United’dan ayrılışına benzeterek, "Hayat devam ediyor. Harika bir takımımız var. Büyük bir güç ve derinliğe sahibiz. Manchester United, Eric Cantona ayrıldığında kazanmayı bırakmadı. Her şeyin evrilmesi gerekiyor," dedi.

Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz, Horner’a Cantona’nın emekli olduğunu hatırlattığında ise Horner, bu kez Cristiano Ronaldo'nun 2009'da Real Madrid'e transferini örnek gösterdi: "Tamam, Ronaldo olsun. Futbolda uzman değilim," diye ekledi.