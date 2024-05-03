Horner: "Newey'nin ayrılığı için doğru zaman geldi"

Adrian Newey, 2025 yılında Red Bull'dan ayrılacak ve sonrasında ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Bugün Newey'nin ayrılığı sonrası ilk kez Sky'a konuşan Christian Horner şöyle dedi: "Bunun olacağını bir süredir biliyorduk."

"Adrian'ın kurulmasına ve oluşturulmasına yardımcı olduğu teknik ekibimizde buna göre hareket etmiştik."

"Kenara çekilme zamanının geldiğini hissetti, 30 yıldır çok çalışıyor ve bunun doğru zaman olduğunu düşündü."

"Takım harika durumda, bir adım geri çekilip dinlenmenin ve işi teknik ekibin geri kalanına bırakmanın zamanı gelmişti.”

"Onun gittiğini görmek üzücü çünkü ekibimizin çok önemli bir parçasıydı, o harika bir arkadaş ve her zaman öyle olacak."

"Adrian olmadan hayat biraz farklı olacak ama elimizdeki teknik ekiple çok iyi durumdayız."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed Ben Sulayem, President, FIA Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Harika bir ekibimiz var ve o da bu ekibin bir parçasıydı. Şimdi ayrılmaya karar verdi ve bence bunu hak etti. Bu onun uzun zamandır düşündüğü bir şeydi ve bence doğru zaman geldi."

"Harika ve güçlü bir ekibimiz var. Hayat devam ediyor. Bu Red Bull'un tarihinde önemli bir bölüm ama şimdi bir sonrakine başlamamız gerekiyor.”

Newey'nin başka bir takımla anlaşma ihtimali F1 taraftarlarını heyecanlandırsa da, Horner'a göre başka bir takıma gitmesi vakit alabilir.

"Ferrari hakkında çok fazla spekülasyon olduğunu biliyorum fakat biraz ara vereceğini düşünüyorum ve bir süre sonra F1'e dönmeye karar verirse gelecekte ne olacağını kim bilebilir?"

"Asla neler olacağınız bilemezsiniz, spekülasyon yapmak zor. Birlikte geçirdiğimiz 20 yıl için minnettarız. Sanırım bu onun bir takımdaki en uzun dönemi oldu. Harika bir yolculuktu."

"Adrian eşsiz biri, onun gibisi yok. O çok özgür bir ruh, son yıllarda çalıştığı gün sayısı sınırlıydı. Bu nedenle yapımız değişmeyecek."

"Sadece Adrian artık bu yapıda olmayacak, Red Bull'da geçirdiği süre boyunca onun bir mirası olarak ürettiğimiz RB17'ye odaklanacak."

"Bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında buna odaklanacak."