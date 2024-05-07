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Formula 1 Miami GP

Horner: "Newey'in takım verilerine erişimi kısıtlandı"

Red Bull ile geçirdiği 19 yılın ardından ayrılma kararı alan takımın teknik patronu Newey'in takım verilerine erişimi kısıtlandı.

Burhan Güneydaş
Güncel:
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Christian Horner, geçtiğimiz hafta Miami GP'de yer alan Newey'in takım verilerine erişiminin kısıtlanma sürecine başlandığını açıkladı. Ayrıca Newey'in odak noktasının yalnızca Newey'in kendi eseri olan ve Red Bull'un geliştirmekte olduğu hiper araç RB17 olduğundan bahsetti.

Horner, " Newey hafta sonu boyunca yarış stratejisi dışında hiçbir brifingde yer almadı. Hiçbir veriye erişimi yok ve yalnızca RB17'ye odaklanıyor. Yıl sonuna kadar özellikle RB17 müşterilerimizin olduğu yerde yarışlarda yer alacak." dedi.

Newey'in başka bir takıma katılma olasılığından endişe duyup duymadığı sorulduğunda Horner, bu kararın nihayetinde Red Bull'un müdahil olabileceği bir konu olmadığını söyledi.

Horner, "Adrian'ın Formula 1'den bir süreliğine uzaklaşacağını düşünüyorum. Bence kesinlikle bir mola vermeyi fazlasıyla hak etti. Sonrasında ne yapmayı seçerse seçsin, kendi kararı olacak." dedi.

Miami GP sırasında Sky F1'e konuşan Newey ayrılık kararının arkasındaki nedenleri açıkladı.

Newey, "Formula 1 çok zaman alıcı. Uzun zamandır bu işin içindeyim. Forrest Gump'ın dediği gibi 'Biraz yoruldum' hissine kapıldım." dedi.

Newey her ne kadar mola vermek istediğini söylese de Red Bull'un takım verilerine erişimini kısıtlaması normal bir durum olarak karşılanıyor.

Çünkü Newey sözleşmesi sona erdiğinde rakip bir takıma geçiş yapabilir. Ayrıca Newey, Ferrari takımının başkan yardımcısı Piero Ferrari ile tokalaştıktan sonra Newey'in Ferrari'ye katılacağı söylentileri güçlenmiş oldu.

Williams'tan James Vowles ise 1990'larda Williams'ın en baskın arabalarından bazılarını tasarlayan Newey ile birlikte tekrar bir araya gelme fikrini Newey ile konuştuğunu açıkladı.

Ancak tüm bu söylentilere rağmen şimdilik Newey, mola vermek istediğini ve hiçbir takıma katılmak istemediğini söylüyor.

Newey, "Sanırım eşim Amanda ve köpeklerimizle birlikte Fransa'ya gideceğiz ve hayatın tadını çıkarmaya çalışacağız. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama belki bir ara duşta duracağım ve 'Tamam, bu bir sonraki macera olacak' diyeceğim. Ancak şimdilik hiçbir planım yok. dedi.

Çeviri: Burhan GÜNEYDAŞ

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