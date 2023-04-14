Horner: "Newey uzun yıllar boyunca Red Bull'da olacak"

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Newey, Williams ve McLaren ile geçirdiği son derece başarılı dönemlerin ardından 2006 sezonu öncesinde Red Bull'a katıldı ve takımın orta sıralardan şampiyonluğa yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

Newey'nin tasarımları Red Bull'a bugüne kadar beş Takımlar Şampiyonluğu ve altı Pilotlar Şampiyonluğu kazandırdı.

Bu esnada Newey, Red Bull Gelişmiş Teknolojiler Bölümü aracılığıyla ek projeler üstlenerek F1 çalışmalarının yanı sıra America's Cup yelken yarışması girişimi ve yaklaşmakta olan RB17 hiper aracının yaratılmasıyla da ilgileniyor.

Newey'nin geleceğiyle ilgili spekülasyonlar hakkında Sky Sports News'e konuşan Horner şunları söyledi: "Bu Formula 1, padokta her zaman söylentiler olacak."

"Ancak onun kalbi hala Formula 1'de ve takıma bağlı. Sözleşmelerden ya da sözleşmelerin uzun ömürlülüğünden bahsetmiyoruz ama o uzun yıllar boyunca burada olacak."

"O, takımımızın çok önemli ve popüler bir parçası. Uzun vadede bizimle birlikte olması ve aynı zamanda şu anda dahil olduğumuz bazı projeler gibi projelerde yer alması harika."

Red Bull bu sezonki üç yarışı da kazandı. Takımlar sıralamasında en yakın rakibi Aston Martin'in 58 puan önünde yer alırken, Max Verstappen de şampiyonada takım arkadaşı Sergio Perez'in 15 puan önünde liderliğini sürdürüyor.