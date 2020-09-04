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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Newey artık sadece F1 projesine odaklandı"

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Horner: "Newey artık sadece F1 projesine odaklandı"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Adrian Newey'nin artık tamamen Formula 1 projesine odaklandığını belirtti.

Adrian Newey, turbo hibrit motorlara geçilmesinin ardından motorlar arasındaki ciddi farktan ötürü başka projelere odaklanmaya karar vermişti.

Bu projeler arasında Aston Martin ve Red Bull tarafından ortaklaşa hazırlanan Valkyrie projesi de vardı.

Ancak şu anda motorlar arasındaki farklar o kadar da belirgin değil ve Red Bull'un tasarımcısı yeniden F1 projesine odaklanmış vaziyette.

Horner, RaceFans ile yaptığı özel röportajda şöyle dedi: “Newey, geride kalan birkaç yıl içinde Aston Martin ile birlikte Valkyrie projesinde aktif olarak yer aldı."

"Formula 1 onun için o kadar da ilgi çekici değildi çünkü o zaman sahip olduğumuz güç ünitesi ile rakiplerimizle savaşmamız mümkün değildi."

"Artık çok daha rekabetçiyiz. Newey, tekrar yaptığı işi seviyor ve artık motivasyonu var. Kendini yeniden genç hissediyor."

"Newey, Formula 1'e odaklandı ve çok fazla çalışıyor."

Red Bull, Newey'nin yüksek eğim konseptinden vazgeçmeyi planlamıyor.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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