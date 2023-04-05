Horner, New York'ta F1 yarışı istiyor

Haberi dinle

Formula 1'de bu yıl üç ayrı Amerika yarışı olacak; Austin'de Amerika GP, Miami'de Miami GP ve Las Vegas'ta Las Vegas GP yapılacak.

Fakat F1, Amerika'da daha fazla yarış istiyor ve yarışı gerçekleştirmeyi isteyen çok fazla şehir var. Bunlardan birisi de görünüşe bakılırsa New York.

Son dönemde New York'un adı sık sık Formula 1'le anılıyordu ancak yarış için uygun zemin bir türlü bulunamadı.

Fakat Christian Horner, gelecekte New York GP'nin yapılmasını istiyor ve bunun harika olacağı görüşünde.

Horner, "Yarışlardan birini dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan New York'ta yaparsak harika olur."

"New York gerçekten dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Tüm takımların için çok özel bir yarış olacağına eminim."

Şimdi imkansız görünüyor ama asla asla dememelisiniz. Bir süre önce Montreal yarışının ticari açıdan hiçbir anlam ifade etmediği söyleniyordu, oysa şimdi iyi gidiyor."

"Amerika Birleşik Devletleri'nde Formula 1'e olan ilginin giderek artması harika."

"Miami'deki cadde pisti olsun, Austin'deki pist olsun, harika yerlerde yarıştığımız için şanslıyım. Bu yıl Las Vegas herkes için inanılmaz bir etkinlik olacak." dedi.