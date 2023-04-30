Horner, neden Verstappen'i güvenlik aracından önce pite aldıklarını açıkladı

Azerbaycan Grand Prix'sine ikinci sıradan başlayan Verstappen, henüz ilk turlarda liderliği Charles Leclerc'ten almıştı. Hollandalı pilot, liderliği almasının ardından arka lastikleriyle sorun yaşadı ve Sergio Perez, Hollandalı pilotun üzerinde baskı kurmaya başladı.

Perez'in Verstappen'e giderek daha da yaklaşmasıyla, Red Bull ekibi Verstappen'i 10. turda pite çağırdı.

Red Bull ekibi Verstappen'i pite çağırmadan anlar önce, AlphaTauri pilotu Nyck de Vries pistte durmuştu. De Vries, 5. virajda içerideki duvara dokunarak süspansiyonunu kırmıştı.

Bu noktada sadece 2.sektörde sarı bayraklar vardı ve Verstappen, diğer pilotlar normal yarış temposunda devam ederken pit stop'unu tamamlamıştı. Verstappen pitten çıktıktan birkaç saniye sonra ise De Vries'in aracınının pistten çekilebilmesi için güvenlik aracı piste girdi.

Bu durum tabii ki Verstappen için iyi değildi çünkü Leclerc ve Perez, güvenlik aracı altında bedava bir pit stop yapmış oldular.

Verstappen, pit stop'unun kötü zamanlaması nedeniyle 3. sıraya geriledi ve hem Perez hem de Leclerc, çifte şampiyon pilotu geçtiler.

Verstappen, güvenlik aracının ardından Leclerc'i hızlıca geçse de Perez'i geçemedi ve Meksikalı pilot zafere ulaştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bakü gibi dar bir cadde pistinde yolda bir araç kalmışken ve güvenlik aracı çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, Red Bull'un Verstappen'i güvenlik aracı çıkmadan pite çağırması birçok kişi tarafından sorgulandı.

Red Bull'un tartışılan pit stop zamanlaması hakkında konuşan Horner, şunları söyledi: "10. tur civarında Max'i pite çağırdık çünkü o, arka lastikleriyle zorlanıyordu ve Checo hemen arkasına gelmişti."

"Yani strateji noktasından baktığınızda, o turun pit stop yapmak için optimum zaman olduğunu düşündük."

De Vries'in aracı yolda kaldığında, Hollandalı pilot sadece kısa bir anlığına ekrana geldi ve Horner, o kısa sürede De Vries'in süspansiyonunun kırıldığını görmediklerini söyledi.

Horner şöyle devam etti: "De Vries'in ekrana geldiği kısa sürede araçta 4 lastik de duruyordu, bariyere çarpmamıştı ve motor da durmamıştı."

"Geri vitesi seçerek devam edecekmiş gibi duruyordu, yani bu durumda da güvenlik aracı girmesini asla beklemezsiniz."

"Normalde bir araç bariyerlere girdiğinde güvenlik aracı çıkar ama [De Vries] bariyerlere girmemişti. Sadece sonraki tekrar görüntülerinde sol süspansiyonunun kırıldığını görebiliyordunuz."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, retires from the race Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull, Leclerc'in erken pit ile öne geçmesinden korktuğundan Verstappen ile aynı turda Perez'i de pite çağırarak çifte pit stop yapmayı bile düşünmüş.

"Tabii ki gözleriniz çok iyiyse ve [aracın süspansiyonunun kırıldığını görebilirseniz] pite gelmeyerek bir tur daha atardınız."

"Ancak o noktada Charles'ın pite gelerek ikisini birden geçip geçemeyeceğini bilmiyorsunuz. Bir noktada iki pilotumuzu birden pit'e çağırmayı düşünüyorduk."

"Bazen şanslı bazen şanssız olursunuz, bu durum da öyleydi."