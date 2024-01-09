Horner, neden Red Bull'da bir hisseye sahip değil?

2023'ün sonlarında 50 yaşına basan Horner, neredeyse 20 yıldır Red Bull'da çalışıyor.

Horner, tüm zamanların en başarılı F1 takım patronlarından biri haline geldi ve Red Bull 2023'te altıncı Takımlar Şampiyonluğu'nu elde etti.

Horner'ın halen en genç takım patronlarından biri olmasına rağmen görevinde en uzun süre kalan takım patronu olmasıyla birlikte, diğer takımların onu Red Bull'dan koparmak için girişimlerde bulunması şaşırtıcı değil.

Motorsport.com'a verdiği bir röportajda Horner, niyetinin her zaman Milton Keynes merkezli ekipte kalmak olduğunu söyledi.

"Başka bir takımdan teklif ya da ilgi almak her zaman gurur vericidir ama benim kalbim burada."

"Takımı ben kurdum. Bu yüzden insanlara, hissedarlara ve sahip olduğumuz tüm ortaklara karşı bir sorumluluk hissediyorum."

Horner'ın Red Bull'dan başkası için çalışması artık hayal bile edilemezken, Mercedes'teki meslektaşı Toto Wolff'un aksine Horner'ın hiçbir zaman Formula 1 takımının mülkiyetinin bir parçası olmaması dikkat çekiyor.

Herhangi bir hisse sahibi olmayan Horner'ın serveti Wolff'un biriktirdiklerinin yanında sönük kalıyor ama Horner'ın kendisiyle özdeşleşen takımda herhangi bir hisseye sahip olmamakla ilgili bir sıkıntısı yok.

Horner, "Red Bull her zaman takımın %100'üne sahip oldu ve takım her zaman hissedarlardan muazzam bir destek gördü."

"Takıma her zaman kendi paramın akıllıca ve sorumlu bir şekilde harcandığından emin olma sorumluluğuyla davrandım." dedi.