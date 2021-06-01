Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı

Vettel ve Webber, 2010 yılında takım arkadaşı olarak ikinci sezonlarına başlıyorlardı ve ortadaki şampiyonluk mücadelesi nedeniyle aralarındaki gerilim artmaya başladı.

Bu sorunlar, Türkiye Grand Prix’sinde patlak verdi ve ikili birbirine çarptı. Bu olay, Vettel’in yarış dışı kalmasına ve takımın bir zafer fırsatını kaçırmasına neden oldu.

Yarışın ardından Horner, iki pilotu Great Ormond Street adından bir çocuk hastanesine götürdü.

Horner, High Performance Podcast’inde verdiği demeçte, “Mark Webber ve Sebastian Vettel’in arasındaki ilişki ilk zamanlarda da pek iyi değildi.”

“Aralarındaki gerilimin giderek arttığını görebiliyordunuz ve ardından ikisinin birbirine çarpması sorunuyla karşılaştık. Bu gerilimi bir üst seviyeye çıkarmış oldu.”

“Ben de ‘Bunu sonlandırmam lazım, onlara büyük resmi göstermem lazım’ diye düşündüm. Çünkü neticede biz burada hayat kurtarmıyoruz, sadece insanları eğlendirmek için bir spor yapıyoruz.”

“Bu yüzden ikisini de yanıma aldım, David Coulthard’ı da çağırdım ve onları, Great Ormond Street [Hastanesine] götürdüm ki zor zamanlardan geçen birkaç çocukla ve onların aileleriyle tanışabilsinler.”

“Bu çocuklarla ve aileleriyle bir sabah geçirmek vicdanlarını sızlattı. Çünkü bunlar gerçekten hayati meselelerdi ve şunu gösterdi: Biz iyi bir durumdayız ve bu çocuklar ve ailelerinin [yüzleştiği zorluklarla kıyaslandığında] bizim yaptıklarımız hiçbir şey değil.” dedi.

Bunun ardından Horner, ikilinin arasındaki sorunların Malezya’daki meşhur “Multi-21” olayı gibi noktalarda daha tam olarak çözülmediğini görse de pilotların artık birbirine daha çok saygı duyduğunu hissetti.

Ayrıca bu hastane ziyareti ardından ikisiyle bir daha oturup birbirlerine karşı davranışları konusunda konuşması gerekmediğini de belirtti.

Horner, “Bu noktadan sonra [oturup onlarla konuşmaya] gerek bile kalmadı.”

“Açıkçası o sabah çocuklarla ve aileleriyle zaman geçirdiler ve bu onlar için yeterince açıklayıcıydı. Bence bundan sonra ikisi arasında makul bir saygının olduğu bir dönem geçirdik."

“Bazı noktalarda aralarındaki su kaynadı ama rekabetçi olduğunuzda olan şey bu. Ayrıca böyle zamanlar, sizin için iyi bir hatırlatma oluyor." dedi.

Mark Webber, Red Bull Racing and Sebastian Vettel, Red Bull Racing 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images