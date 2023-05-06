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Horner, mühendislerinin Ferrari'ye gideceği iddialarını yalanladı

Red Bull takım patronu Christian Horner, üst düzey mühendislerin Ferrari'ye geçeceği iddialarını yalanladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

İki hafta önce şok bir duyuruda bulunan AlphaTauri, 17 senedir takımın başında bulunan Franz Tost'un görevden ayrılacağını, yerine ise Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies'in geçeceğini açıkladı.

Tek sorun, Mekies'in Ferrari ile sözleşmesinin uzun vadeli olması, dolayısıyla kendisinin takıma ne zaman katılacağı belli değil. Taraflar şu anda bir çözüm üstünde anlaşmaya çalışıyor. 

Konunun çözülmesinde rol oynamayacağını söyleyen Tost, "Her şeyden önce bu mesele Laurent ve Fred [Vasseur] arasında."

"Ardından elbette Red Bull bu konuda önemli bir rol üstlenecek. Sanırım Oliver Mintzlaff [Red Bull CEO'su] daha sonra Ferrari CEO'su ile konuşacak ve bir çözüm bulacak." dedi.

Kaynaklar, iki tarafın bir "rehine takası" üstünde uzlaşmaya çalıştığını söylüyor; iddia, Ferrari'nin, anlaştığı ancak şu anda zorunlu izinde olan eski Red Bull çalışanlarını erkenden takıma katabilirse, Mekies'i de erkenden serbest bırakabileceği yönünde. 

Ferrari'nin Red Bull'dan daha kıdemli teknik personel koparmaya çalıştığı da söylentiler arasında.

Miami'de bu konu hakkında konuşan Horner, teknik direktör Pierre Wache de dahil olmak üzere Ferrari söylentilerinin bir parçası olan üst düzey mühendislerin takımda kalacaklarını belirtti.

Horner, "Laurent Mekies için bir rehine takası olacak mı? Elimizde rehine falan yok."

"Ferrari'ye geçecek personel açısından üst düzey veya orta düzeyde, planlanan bir şey yok."

"Ferrari ile bağlantılı olarak adı geçen kişiler geçen hafta beni görmeye geldiler ve bu söylentiler karşısında gözlerine inanmadıklarını söylediler. Ekibimizden herhangi bir kıdemli üyenin Maranello'ya geçmesi gibi bir planımız yok." dedi.

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