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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Horner: "Mücadele yine çok yakın olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Fransa GP'nin yine çok yakın olacağını düşünüyor.

Horner: "Mücadele yine çok yakın olacak"

Azerbaycan ve Monako yarışlarında Red Bull'un üstünlüğü bulunsa da normal pistlerde Mercedes'in daha güçlü olacağı tahmin ediliyordu.

Beklendiği üzere Mercedes, cuma günkü ilk seansta en hızlı zamanı yakalamayı başardı ve Valtteri Bottas birinci olurken, Lewis Hamilton ikinci oldu.

Cuma günkü ilk antrenman seansında soruları yanıtlayan Red Bull patronu Christian Horner "Doğrusu, ilk yarışlar inanılmaz derecede yakındı. Pistlerin çoğunda, 0.1 saniyeden daha az zaman vardı ve bu hafta sonu da farklı şekilde olmasını beklemiyorum." derken sonrasında Bakü'de kazanan Sergio Perez hakkında şunları söyledi: "Sergio takıma katıldığından bu yana çok iyi bir iş çıkardı. Yarış performansı giderek güçlendi ve Bakü'de zafere ulaştığını görmek, onun için harikaydı."

"Kendine olan güveni çok yüksek, bu sabah onunla iyi bir sohbetimiz oldu. Şu anda kendisine olan güveni yerinde."

Bu hafta sonu lastiklerin basıncı 2 psi artırılmış durumda ve bunun Mercedes'e kıyasla Red Bull'u daha fazla etkileyeceği yönünde görüşler var.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Horner, "Öncelikle geçen hafta ya da geçen hafta öncesinde herhangi bir sürücü yaralanmadığı için mutluyuz. Çünkü açıkçası düzlüklerdeki duvarlarda olan bu kazaları görmek asla hoş bir şey değil."

"Neler olup bittiğini anlayabilmek adına hem Pirelli hem de FIA ile tüm olanları tartıştık. Çünkü bize verilen yönergeler ve kurallar dahilinde çalıştık."

"O zaman kendinize neden olduğunu sormanız gerekiyor. Sonuç olarak basınçların arttığı ortada. 2 psi böyle bir şeyin tekrar olmasını önlemek için yeterli mi? Bunu bilmiyorum."

"Pirelli'ye ve uzmanlıklarına güvenmemiz gerekiyor. Umarım Azerbaycan'da gördüğümüz şeyleri yeniden görmeyiz." dedi.

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Red Bull ve Alpine pilotları, Fransa'da yeni motora geçti

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Red Bull ve Alpine pilotları, Fransa'da yeni motora geçti
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