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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"

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Horner: "Motor modu yasağı, F1 ve üreticiler için iyi haber"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 12:30

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, FIA'nın sıralamalarda yüksek performans modu kullanıp yarışta yavaş moda geçilmesini yasaklayan adımına destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde FIA tarafından takımlara gönderilen mektupta, Belçika GP'den itibaren sıralamalarda ve yarışta farklı motor modlarının kullanılmasının yasaklanacağı bildirildi.

Bu girişim, Belçika GP öncesinde yayınlanacak teknik direktifle yasallaşacak ve böylece parti modu gibi isimler verilen sıralama modları yasaklanmış olacak. Bundan özellikle Mercedes motorlu takımların olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Son 6 senede 5 şampiyonluk kazanan Lewis Hamilton, bu adımın kendilerini durdurmak için atıldığını ancak başarılı olamayacaklarını söylerken, Ferrari pilotu Charles Leclerc bunun kendileri için olumlu bir gelişme olacağını ifade etmişti.

 

Horner, az ya da çok tüm takımların bu gelişmeden etkileneceğini ancak bu girişimin motor üreticileri için iyi bir haber olduğunu söyledi.

Cuma günü konuşan Horner, "Bu karar tüm takımları etkileyecek ancak önemli olan ne kadar etkileyeceği. Bu sıralama modları, senelerdir üzerinde çalışılan ve geliştirilen bir şey."

"Örnek olarak egzoz beslemesini vermem gerekirse, hafta sonu boyunca standart harita ile yarışmak zorundaydık. Şimdi bu konuda da benzer yöntem uygulanacak ve bu, Formula 1 için mantıklı olan şey."

"Bu tür modları geliştirmek için devasa kaynaklar harcanıyor. Bu kısıtlama, üreticiler için sağlıklı bir şey olacak. Daha iyi ve daha yakın yarışlar sağlayacaksa, Formula 1 için de iyi olacak." dedi.

Horner ayrıca, aynı mektupta FIA'nın Racing Point tarzı kopyalamalar için yaptığı açıklamadan da memnun olduklarını söyledi.

Bu konuda verilecek kararlar, iki takıma sahip Red Bull'un, AlphaTauri ile yapacakları açısından da belirleyici olacak.

Horner, "FIA'nın mektuplaşmasından cesaret aldık. Birçok açıdan üretici ifadesinin ne olduğuna dair açıklama getirdiler."

"Red Bull gibi % 100 iki takıma sahip olan bir şirket için bu büyük önem taşıyor. Bizim için cesaret verici bir gelişme oldu."

"Motor teknik direktifi karşısında da cesaretlendik. Bu, yarışlarda farkların kapanmasını sağlayabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Filip Cleeren

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