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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Motor konusunda ilk defa söz verileni aldık"

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Horner: "Motor konusunda ilk defa söz verileni aldık"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
21 Ara 2019 11:55

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, takımının uzun zaman sonra ilk defa 2019 yılında Renault’dan Honda’ya yaptıkları geçiş sonrasında söz verilen performansı aldığını söyledi.

Red Bull-Renault birlikteliği, 2010-2013 yıllarında takıma 4 kez üst üste çifte dünya şampiyonluğu kazandırdı, ancak Red Bull'un sabrı Renault’nun V6 turbo-hibrit çağında zorlanmasıyla beraber, performans ve dayanıklılık sorunlarına ek olarak gelişim yetersizliği sonucu tükenmiş oldu.

McLaren’in Honda ile olan birlikteliğini bitirmesiyle beraber bundan avantaj sağlayan Red
Bull, 2018 sezonu için alt takımı olan Toro Rosso aracılığıyla Japon üreticiyle işbirliğine
girdi. Bu hamlenin en büyük nedeni ise Red Bull’un 2019 sezonu için Honda’yı test etmesiydi.

Honda yapılan bu iş birliği sırasında Red Bull’a daha dayanıklı bir motor sundu ve Horner
Honda’nın potansiyel performansının, bu sene yaptıkları 3 motor güncellemesinin de
etkisiyle daha yüksek olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, “Tabii ki de Renault’nun motor fabrikası
olan Viry’de pek çok hesap tablosu gördük ancak bu hesaplamalarda bir potansiyel olduğunu
görmedik. Bu yıl, verilen sözlerin tamamıyla tutulduğu ilk yıldı."

"Burası tamamen farklı bir ortam, çok farklı bir ortaklık söz konusu. Gerçek bir ortaklık söz konusu. Bunun ne anlama geldiğini iyi bir sonuç ya da bir pole pozisyonu aldığımızda ve bir yarış kazandığımızda Honda'nın yaşadığı duygu, onur ve tatmin seviyesinde görebiliyorsunuz. Bence bu V6 turbo-hibrit çağında Renault ile olan ilişkimizden çok çok daha iyi bir ilişki.” dedi.

Her ne kadar Red Bull, Honda ile olan ilişkisinden memnun olsa da takımın motor üreticisi
değişikliğinden sonra performansı, en azından sonuçlar açısından durgunlaştı. 2018 sezonu ile karşılaştırıldığında takım bu sezonu 2 puan geride kalırken, yarış galibiyeti olarak ise 1 galibiyet eksiği ile sezonu bitirdi. Daniel Ricciardo’nun gidişi ve beklenmedik Pierre Gasly/Alex Albon koltuk değişimi bu sezonu onlar için zorlu kıldı ancak takımın diğer pilotu Max Verstappen sürücüler klasmanını üçüncü bitirerek geçen seneye göre daha fazla puan ve yarış galibiyeti kazandı. Verstappen böylece F1’deki en iyi sezonunu geçirmiş oldu.

Bu konu hakkında konuşan Horner, “Bu sene pist üstünde 3 pole (Verstappen bir pole
pozisyonunu Meksika’da aldığı sıra cezası ile kaybetti), 3 tane de yarış galibiyeti kazandık.
Tartışmaya açık bir şekilde Monaco’da da kazanabilirdik, Meksika’da da kazanmalıydık.
Austin’de çok hızlıydık. Bu yüzden pek çok pist üstünde hızlı olan, çok iyi araca sahiptik."

"Honda’nın gelişimi ve her güncellemeyle yakıt tedarikçimizin yaptığı güncelleme sayesinde tüm motorlar bir uyum içinde çalıştı. Bu yüzden savaşmaktansa, bir müşteri olarak her zaman iyi hissetmek, ortaya gerçek bir partnerlik koyuyor.” cevabını verdi.

Red Bull’un Honda ile olan temel anlaşması 2020 sonuna kadar geçerliydi ancak anlaşma 2021’e
uzatılırken yapılan görüşmeler 2022 ve 2023 için de devam ediyor.

Horner bu konu hakkında ise “Kısa vadede olayların çözülmesiyle beraber, biraz nefes alma alanımızın olması güzel. Ve tabii ki şimdi 2022 itibariyle kuralların ne getireceğini görmek
istiyoruz. Ancak Honda ile geçirdiğimiz keyifli sene ve motorda gördüğümüz gelişme sonrasında partnerliğimizi uzatmak çok doğal bir olaydı.” şeklinde yanıt verdi.

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Editör Scott Mitchell

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