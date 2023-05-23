Horner: "Montoya'yı Red Bull'da görmek isterdim"

Juan Pablo Montoya, Indy 500'ü kazandıktan kısa bir süre sonra Formula 1'e geçmiş ve sürüş tarzıyla dikkat çekmişti.

Birden fazla yarış kazanan Kolombiyalı sürücü, temelde "Schumacher dönemine" denk geldiği için şanssızdı ve 2006 yılında F1'e veda etti.

Montoya'nın F1'den ayrılmaya hazırlandığı dönemde, Red Bull takımı da yeni yeni kuruluyordu.

Extraordinary Tales podcast'ine konuk olan Red Bull Racing patronu Christian Horner'a hangi sürücülerle çalışmak istediği soruldu.

Horner, "Geride kalan yıllarda, yarışmak istediğim pek çok sürücü oldu."

"Juan-Pablo Montoya'yı takımda görmek isterdim. İnanılmaz yetenekli bir sürücüydü, şu an sahip olduklarından daha fazlasını yapabilirdi."

"Arden takımıyla testlere katılan başka bir sürücü daha vardı; bence Formula 1'in kaçırdığı olağanüstü bir sürücüydü. Tom Kristensen adında bir adamdı! Daha sonra spor otomobil yarışlarında büyük başarılar elde etti." dedi.

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool