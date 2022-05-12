Horner: "Monako yeni bir yarış olsaydı, F1 takviminde kalamazdı"

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Monako, Formula 1 tarihinin en görkemli yarışlarından birisi olarak kabul görmesine rağmen son yıllarda düzenlenen yarışlar pek eğlenceli geçmedi.

Dar yapısı nedeniyle pistte neredeyse hiç geçiş olmazken, artık sürücülerin neredeyse hiç hata yapmaması da yarışların iyice sıkıcı geçmesine yol açıyor.

Son dönemde Monako'nun geleceğiyle alakalı çok fazla şey söylendi ve yarışın takvimden çıkarılabileceği bile yazıldı.

Ancak yarış takvimde kalacak gibi görünüyor ve Red Bull patronu Christian Horner'a göre, bunun için pistte bazı değişiklikler yapılması şart.

Horner, "Monako'nun olmadığı bir Formula 1'i hayal etmek imkansız, bu bir mücevher."

Philip Green's yacht Lionheart in the Monaco harbour Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak zamanla her şey gelişmeli. Wimbledon'da geleneklere ne kadar saygı duyulduğunu biliyorsunuz ama artık yağmur yağdığında kortu koruyacak bir çatıları var."

"Sporla birlikte sizin de büyümeniz gerekiyor."

"Sanırım Monako'daki pist yeni olsaydı ve takvimde bir yer isteyip 'En ez parayı ödeyeceğiz fakat pistte geçiş yapmak imkansız' gibi bir şey deselerdi, o zaman asla takvime giremezlerdi."

"Sahip olduğu miras ve tarih nedeniyle Monako'nun tüm eksikliklerine katlanmaya hazırız. Fakat onların da gelişmek için çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum."

"Yerinizde sayarsanız, geriye doğru düşersiniz. Bu, sporumuzun tüm yönleri için geçerli." dedi.