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Formula 1 / Monako GP Haberler

Horner: "Monako GP'yi ani tepki vererek kazandık"

Red Bull patronu Christian Horner, takımın Monako GP'yi "temelleri iyi uygulayarak" ve "ani tepki vererek" kazandığını söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Horner: "Monako GP'yi ani tepki vererek kazandık"
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Sergio Perez, Monako'da üçüncü başladığı yarışta muhteşem bir galibiyet aldı.

Meksikalı sürücü, kuruyan pistte iyi bir pit stop stratejisi ile Ferrari pilotlarının önüne geçti ve son turlarda lastik ufalanmasıyla yarışı götürdü.

Takım arkadaşı Max Verstappen, dördüncü sırada başladığı yarışı pole sahibi Leclerc'in önünde üçüncü tamamladı.

Horner, takımın starttaki zorlu koşullarda iyi tepki verdiğini söyledi.

Horner, "Bizim saldıran bir yarış takımı olmamızdan hep gurur duydum."

"Her zaman, strateji olsun, pit stoplar olsun temelleri iyi uygulamaya odaklandık ve ani tepkiler verdik. Yarışta her şey ani karar alma ve olaylara tepki vermekle alakalıydı."

"Bütün takım muhteşem tepkiler verdi ve sürücüler de kendi görevlerini yerine getirdi." dedi.

Horner, Perez'in başarısının anahtarının ıslak zemin lastiklerinden geçiş lastiklerine ve sonra da kuru zemin lastiklerine geçişe karar vermek olduğunu açıkladı.

"İnanılmaz bir yarıştı."

"Yağış olacağını biliyorduk ama yarışın başında böyle şiddetli olmasını beklemiyorduk. Gecikmelerle biraz kaotik oldu, lastikler gridde geldi gitti."

"Fakat yağış miktarına bakılınca o koşullarda yarışmak imkansız olurdu."

"Yarış nihayetinde başladığında her şey geçişleri doğru yapmakla alakalıydı. Biz de ıslak zeminden, geçiş lastiğine ve oradan da kuru zemin lastiklerine geçerek doğru kararlar verdik."

Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull Racing

Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pit duvarı ve stratejistler harika bir iş yaptı. Özelikle pit yolundakiler çifte pit stop yaptılar. Checo'nun pite giriş ve çıkış turu özellikle geçiş lastiklerindeyken muhteşemdi."

"Aynı şekilde kuru zemin lastiklerinde de öyle ve daha sonra sona kadar götürdü."

Red Bull'un mu yarışı kazandığı yoksa Ferrari'nin mi startejik kararlarla kaybettiği sorulan Horner, ikisinin de geçerli olduğunu söyledi.

Horner, "Elbette bizim çıkıp kazanmamız gerekiyordu. Ancak aynı zamanda onların hatasından da yararlandık. Koşullar herkes için aynıydı ve iki takım arası çok yakındı."

"Charles başlarda her şeyi kontrol altında götürüyor gibiydi ve arkasında takım arkadaşı da yardımcı oluyordu."

"O noktada Ferrari yarışı cepte götürüyor gibiydi ama bence duruma çok iyi tepki verdik ve pitleri doğru ayarladık. Çifte pit stop ve diğer şeyler bizim için iyi çalıştı."

"Doğruca kuru zemin lastiğine geçmeyi tartışıyorduk çünkü birkaç yıl önce Daniel Ricciardo ve Lewis Hamilton ile bu durumu görmüştük. Fakat geçiş lastiklerinden sonra kuru zemin lastiğine geçmenin daha hızlı bir yol olacağına karar verdik."

"Çıkış turunun gücü çok fazlaydı. Checo kesinlikle iyi bir iş çıkardı." dedi.

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