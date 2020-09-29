Horner: “Mercedes’in son hatası, rahatlığın bir göstergesi olabilir”

Lewis Hamilton, FIA tarafından belirlenen alanın dışında kalkış antrenmanı yaptığı gerekçesiyle Rusya Grand Prix'si için iki beş saniyelik ceza aldı.

Ancak Hamilton burada kalkış çalışması yapıp yapamayacağını sorduğunda Mercedes pit duvarı bunun sorun olmayacağını söyledi ve bundan ötürü hakemler, Hamilton'a verilen iki ceza puanını silerek takıma 25 bin euro para cezası verdiler.

İtalya GP'de Hamilton, pit yolu kapalı olmasına rağmen lastik deriştirmek için pite gelmişti ve bu da Mercedes'in bir başka yaptığı hataydı.

Diğer tarafta Red Bull pilotu Max Verstappen bu yıl bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıktı. Red Bull da son yarışta da 1.86 ve 1.88 saniyelik pit stoplarla hafta sonuna damga vurdu.

Yarışın ardından konuşan Horner, Red Bull'un Mercedes'in hatalarından faydalanabileceğini söyledi.

Horner, "Bu yüzden onlara meydan okuyabileceğimiz bir araca sahip olmak istiyoruz, çünkü operasyonel olarak çok güçlü bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum."

"Bunu en hızlı pit stop ile tekrar gösterdik ve tüm zamanların rekorunu kıramasak da, kesinlikle ona çok çok yaklaştık." dedi.

Horner, F1'de önde olmanın bazen sorunsuz şekilde çalışmayı zorlaştırabileceğini, çünkü uzun bir hakimiyet döneminden sonra hata yapmanın daha kolay olduğunu söyledi.

"Sadece kendimize odaklanabiliriz. Açıkçası [Mercedes] bazı sorunlar yaşadı ve sürekli önde olduğunuzda bazen durum rakipler için daha kolay oluyor."

"Bazen böyle bir hakimiyet dönemi yaşadığınızda rahatlık baş gösterebilir."

Horner, buna karşılık 2021'de büyük bir değişiklik beklemiyor.

"2022'nin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bence 2021, bu araçların DNA'sının taşındığı düşünüldüğünde zor olacak çünkü çok sayıda parça bu yıldan gelecek yıla taşınacak."

"Ancak bu, aracımızdan daha fazla potansiyel elde edemeyeceğimiz ve aracı iyi şekilde geliştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sanırım bu farkı kapatabiliriz."