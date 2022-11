Horner, Mercedes'in sert lastikle galibiyeti çöpe atmasına şaşırmış

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki yarışa ikinci ve üçüncü sıradan orta lastiklerle başladı.

Verstappen ile Red Bull ise, yumuşak hamurla başlayıp orta hamurla devam etme stratejisini uyguladılar. Bu strateji ise Hollandalı pilotun bu sezonki 14. galibiyetini almasını sağladı.

Yarışın orta noktasında Verstappen orta lastiğe geçerken Hamilton, sert lastiğe geçti.

Yarış sonunda Verstappen, yarışın ikincisi Hamilton'a açtığı 15 saniye farkla zaferin sahibi oldu.

Horner'a göre Red Bull'un stratejisi, Mercedes'in stratejisinden çok daha hızlıydı.

Horner, "Sert lastikte fazla yol tutuşu yoktu, bu yüzden Mercedes'in böyle bir stratejiyi seçmesine çok şaşırdık."

"Tabii ki avantajımız olduğunu düşünüyorum ama çok daha yakın bir mücadele olabilirdi."

"Mercedes pilotlarına bakarsanız, onlar da sert lastikten hiç memnun değildi."

"Bu, arka arkaya o lastiği taktıkları ikinci hafta sonu ve bu onlara bir zafere mal oldu. Buna oldukça şaşırdım.” dedi.

Verstappen, Cuma günkü antrenmandan sonra sert lastiğin iyi hissettirmediği geri bildirimini vermesinin ardından, Red Bull yarışta bu lastiği kullanmaktan kaçındı.

Horner, pilotunun yumuşak lastiklerle 25 tur iyi bir iş çıkardığını düşünüyor.

Horner, "Bu bize, orta lastiğe geçmemiz için daha çok güven verdi."

"Tek sorun, lastiklere ne kadar iyi bakmamız gerektiğiydi. Ancak Max bu yıl, lastik konusunda harika bir iş çıkarıyor."

"Lastikler konusunda inanılmaz bir hissi var. Bunu son derece iyi yapıyor." dedi.

Verstappen ise, yarışa yumuşak lastiklerle başlamalarıyla beraber Red Bull'un tüm potansiyel strateji seçeneklerine sahip olduğunu söylüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images