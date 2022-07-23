Horner, Mercedes'in önemli bir "lobi çalışması" yaptığını ima etti

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Cuma günü, Red Bull dahil olmak üzere en az altı takımın, gelecek sezonki taban kurallarıyla ilgili olarak önerilen değişikliklere karşı çıkacağına dair bir rapor ortaya çıktı.

Spor yönetimi, uzun süredir pilotların sağlıklarını endişelendiren dalgalanma sorununu gidermek için padoktan gelen ve artan büyük bir baskı altında kaldı. Kanada Grand Prix'sinden önce FIA, Ağustos sonunda Belçika Grand Prix'sinden itibaren yürürlüğe girecek bir teknik direktif yayınladı. Bu teknik direktif, bazı takımların esnek taban kullandığını öne süren iddiaları hedef alıyor.

Mercedes, değişiklik yapılması için en etkili güç oldu. Altı takım, kural değişikliklerinin güvenlikle ilgili olduğundan şüphelendi ve Horner, araçlarını alçaltarak kullanmaları için ‘belirli bir takım’ tarafından önemli bir baskı altında olduklarını söyledi.

Fransa Grand Prix 2. antrenman turlarının ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, “Sorun olan direktif değil.”

“Bence sorun, gelecek yıl için çare olarak gördükleri şey, çünkü direktifte yazanlar bizim için alakasız.”

“Bence önümüzdeki yıl için kuralları önemli ölçüde değiştirmeye yönelik çok fazla lobi yapılıyor, böylece ‘o takım’ aracını biraz daha alçaltarak çalıştırabilir ve bu konseptten faydalanabilir. Bilirsiniz, bunu yapmak için yıl içinde çok geç bir noktadayız.”

“Bence FIA başkanı [Mohammed ben Sulayem] doğru olanı yapıyor. Tüm verileri topluyor ve umarız mantıklı bir çözüm bulunabilir çünkü böyle bir şeyin olacağı temel kural değişiklikleri için çok geç.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daha sonra Horner'a "Herkes şu anda kuralları çiğniyorsa, FIA'nın yaz arasından sonra kuralları değiştirmesi neden kötü bir şey?" diye soruldu.

Horner, “Aracı daha yükseltilmiş halde sür, bu kolay bir şey. Bütün yıl bir problem yaşamadık, büyük problem yaşayan tek bir takım var.”

“Bu sporda dünyanın en yetenekli mühendislerinden bazılarına sahibiz ve gelecek yıl, muhtemelen sorunlu hiçbir araç olmayacağına garanti verebilirim.”

“Son birkaç yarış iyi görünüyordu, burası da iyi görünüyor. Bu yüzden, gelecek yılın araçları üzerinde temel etkileri olabilecek bir aşırı tepkiye girmek istemediğinizi düşünüyorum.”

"Bir teknik direktifiniz var ve ardından felsefeyi, zeminin yüksekliğini ve arabanın hava girişlerini tamamen değiştirmek isteyen yönetmelikleriniz var.” dedi.

Horner, herhangi bir takımın Red Bull veya başka bir araçla ilgili bir sorunu varsa, bunu FIA ile çözmek için gerekli adımları atması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

“Bu sezon için hiçbir sorunum yok. Takım başka birinin aracıyla sorun yaşarsa bunu protesto etmeli.”