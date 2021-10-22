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Horner: “Mercedes’in motoru incelenecektir”

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Red Bull takım patronu Christian Horner, son yarışlarda performansı artan Mercedes motorunun inceleneceğini düşündüğünü söyledi.

Horner: “Mercedes’in motoru incelenecektir”

Mercedes sürücüleri, Austin’deki ilk antrenman seansında en yakın rakipleri Red Bull sürücüsü Max Verstappen’in yaklaşık bir saniye önünde ilk iki sırada yer aldılar.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ilk seansın ardından Mercedes’in neredeyse tüm alanlarda Red Bull’un önünde olduğunu belirtirken, Horner önemli ölçüde bir düzlük hızı farkı olduğunu söyledi.

İlk antrenman seansının ardından Horner, “Fark büyük. Bunun %90’ı düzlük performansından kaynaklanıyor.”

“Daha yüksek bir motor modu mu kullanıyorlar, yoksa etkinleştirdikleri bir sistem mi var? Bu konuda seans sonrasında birçok analiz olacağına eminim.”

“Motorlarını bu kadar agresif çalıştırmaları normal değil. Motorları daha sıkı çalıştırıyorlar, düzlük hızında önemli ölçüde fark var.”

“Bu sadece motorla ilgili de değil. Türkiye’de sürüş yüksekliğini düşürdüler. Biz aracımızdan en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmalıyız. Daha fazla performans geleceğini düşünüyorum.” dedi.

Bottas, Amerika GP için 5 sıra grid cezası aldı. Ancak Horner, bunun Mercedes için bir sorun olacağını düşünmüyor.

“Açıkçası, bazı sorunlar yaşıyorlar ancak biz kendi performansımıza odaklanıyoruz ve hafta sonundan mümkün olduğunda çok şey almaya çalışacağız.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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