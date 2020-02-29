Horner, Mercedes'in motor sorunlarını küçümsedi

Lewis Hamilton Perşembe öğleden sonra yağ basıncı sorunu ile seansa veda etmek zorunda kalırken, tam o esnada yarış simülasyonuna yeni başlıyordu.

Ayrıca Valtteri Bottas ilk testte sorun yaşarken, Williams da Barcelona testlerinde üç kez motor sorunuyla karşılaştı.

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Mercedes son altı yılın şampiyonu ve kesinlikle yine favori olan taraf onlar. Burada da güçlü performans gösteriyorlar."

"Sorun yaşamış olabilirler ama bir yarıştan çok, bir testte sorun yaşamayı tercih edersiniz. Kış testleri bazen yanlış izlenim bırakabilir."

"Şahsen aynı takımların bu yıl tekrar ön tarafta yer almasını bekliyorum."

"Ferrari'ye gelirsek, son günlerde çok az şey gösterdiler. Onları küçümsemek aptalca olur."

"Bence bizim de çok güçlü bir ekibimiz var ve yakın geçmişte eksikliğini çektiğimiz iyi bir motor ortağımız var. Honda ile ilişki geçen yıl muazzam şekilde gelişti, bu da zaten zaferler ve pole pozisyonları getirdi."

"Şimdi Honda ile ikinci yılımıza giriyoruz ve motor şasiye daha iyi entegre edildiğinden, beklentilerimiz elbette daha yüksek ve bu yılki hedeflerimiz de çok yüksek."

"Güçlü rakiplerimiz olduğunun farkındayız, ancak bence bu yıl şampiyonluk için yarışacak kalitemiz var."

"Bence oldukça olumlu bir sezon öncesi test dönemi geçirdik. Geçen hafta sayıda tur attık ve bu hafta aracı daha da geliştirmeye odaklandık. Genel olarak, son birkaç gün olumluydu. Bu öğleden sonra hazırlık konusunda son rötuşları yapıyoruz."

"Sonuç olarak şimdiye kadarki durumdan memnunuz." dedi.