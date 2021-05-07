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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Horner: “Mercedes personelinin peşine düşmek kaçınılmazdı”

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Red Bull takım patronu Christian Horner, kendi Formula 1 motorlarını üretmek için Mercedes güç ünitesi departmanından önemli isimlerin peşine düşme stratejilerinin “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.

Horner: “Mercedes personelinin peşine düşmek kaçınılmazdı”

Red Bull, Honda’nın F1’den ayrılacağı 2022 yılıyla beraber Japon üreticinin F1 motor projesini devralacak ve bunu Red Bull Powertrains adı altında yönetecek. Ayrıca 2025'ten sonra kendi motorlarını üretmeyi de düşünüyorlar.

Red Bull Powertrains, Mercedes'in uzun süredir mühendislik bölümünün başkanlığını yapan Ben Hodgkinson'la anlaşma imzaladı. Böylelikle Hodgkinson, motor projesinin teknik direktörü olacak.

Avusturyalı takım, bunun üzerine, yeni güç ünitesi departmanlarına Mercedes’ten beş önemli ismi daha ekledi.

Sky Sports F1’e bu işe alım stratejileri hakkında konuşan Horner, iki takımın konumunun birbirine yakın olmasından ve Red Bull’un kendi motorlarını üretmeye başlayacak olmasından dolayı, bunun “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.

Horner, “İki takımın da İngiltere merkezli olması ve Brixworth, yani Mercedes’in motorlarını geliştirmeyi seçtikleri yerle aramızdaki mesafenin yalnızca 50 kilometre olmasından dolayı, bu kaçınılmazdı.”

“Mercedes, Britanya’da bulunan yetenek ve beyin gücüne bağlı olarak motorlarını burada geliştirmeyi seçti. Bence motorları merkezimizde yapmak ve bunu şasiyle bir araya getirmek kesinlikle ilgi çekici bir fikir.”

“Bize gelen başvurulardan ötürü çok onur duyduk. Tabii ki yeni bir sayfa açmak istiyoruz ve buna doğru insanlarla başlamak önemli.”

“Elbette inanılmaz yetenekli birkaç insanı ekibe katmayı başardık ve bu yılın sonunda spordan ayrılacak olan Honda’dan da birçok yetenek alacağız.”

Red Bull’un, Mercedes High Performance Powertrains’in 6 üyesinin peşine düşmesi iki ezeli rakip arasındaki şampiyonluk mücadelesinde, pist dışında gerilimi de artırmış gibi gözüküyor.

Fakat Horner bu yoruma aldırış etmedi ve “insanlar istedikleri yerde çalışırlar” şeklinde yanıt verdi.

“Günün sonunda, birini istemediği bir yerde çalışmaya zorlayamazsınız.”

“Ayrıca, eğer insanlar burada sahip olduğumuz rekabet ruhunu görünce buranın bir parçası olmak istiyorlarsa, bu yolculukta bize katılacaklar.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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