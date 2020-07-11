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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Horner, Mercedes'in hız sakladığını düşünüyor

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Horner, Mercedes'in hız sakladığını düşünüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Tem 2020 09:37

Red Bull takım patronu Christian Horner, cuma günü yavaş bir gün geçiren Mercedes'in hız sakladığını düşünüyor.

Max Verstappen, Cuma günkü ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yapmayı başardı. Mercedes genel olarak geride gibi görünse de, Red Bull takım patronu Christian Horner, bunun pek de gerçek bir tablo olmadığını söyledi.

“Sanırım iki cuma gününü kıyaslarsak geçen haftadan bu yana ilerleme kaydettik. Bu elbette cesaret verici."

“Mercedes hâlâ güçlü, muhtemelen biraz hız saklıyorlar. Ama evet, sanırım aracımızı geliştirdik ve umarım geçen hafta sonunun aksine bu hafta sonu bazı puanlar alabiliriz. ”

Red Bull, yeni bir burun konsepti denemeye devam etti. Geçen hafta ikili sık sık sorunlarla boğuşmuştu.

Ancak Horner, her iki sürücünün de RB16'da daha iyi hissettiğini belirtti.

Horner, Max Verstappen ve Alex Albon'un limiti zorlayabilmesi için aracı daha sürülebilir hale getirmeye çalıştıklarını da söyledi.

“Açıkçası ayarlar üzerinde çok çalışıyoruz ve her iki sürücü de farklı şeyler denedi."

“Temelde ilerleme kaydettik. Aracı sürmek kolay değil ve bu, kısa ama sürmesi son derece zor bir pist. Ancak geçen hafta pek de güçlü olmadığımız alanlarda ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Filip Cleeren

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