Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / FIA: "Bazı parçalar beklenenden ağır, ağırlık artışı mecburi" Sonraki / 2022 Bahreyn testi 3. gün: Testleri Verstappen ve Red Bull lider tamamladı!
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Horner, Mercedes'in henüz elini gösterdiğini düşünmüyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, testlerin son gününde gridin nasıl olacağını tahmin etmenin hâlâ zor olduğunu söyledi ancak potansiyel rakipler olarak bazı takımları seçti.

Ekleyen:
Horner, Mercedes'in henüz elini gösterdiğini düşünmüyor
Haberi dinle

Takımlar farklı lastiklerde, yakıt yüklerinde ve motor modlarında oldukları için, sezon öncesi testleri rekabet anlamında tutarlı bir izlenim yaratmıyor.

Buna rağmen Horner, Sakhir pistinde gözüne çarpan birkaç takım ismi verdi.

Horner, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Ferrari her piste çıktığında rekabetçi görünüyor."

"McLaren da rekabetçi görünüyor. Mercedes'in henüz elini gösterdiğini düşünmüyorum ve aracı sürmek biraz zor duruyor."

"Aynı zamanda bazı sürprizler var. Williams'ın uzun sürüşlerdeki hızı oldukça rekabetçi duruyor. Bu nedenle gridi tahmin etmek imkansız." dedi.

Red Bull, 2021 sezonuna başlamadan önce oldukça güçlü görünüyordu ancak sezonun ilk yarışını Mercedes kazandı.

Horner, "Geçtiğimiz yıl testlerde oldukça memnunduk. Daha sonra Mercedes ilk yarışı kazandı ve çok rekabetçiydi. Yani testler sadece test."

"Altı günlük testlerde puan yok. Bir hafta sonra sezon başlıyor ve özellikle yeni kurallar ile tahminde bulunmak çok zor." dedi.

Horner, 2022 araçlarının boyutunun sürüşü ve hızı nasıl etkileyebileceği hakkında da konuştu.

"Araçlar kocaman. Geçtiğimiz yıla kıyasla 50 kilogram daha ağırlar. Daha büyükler ve daha uzunlar."

"Yüksek hızlı virajlarda geçtiğimiz yıl kadar hızlılar ancak düşük hızlı virajlarda büyük fark var."

"Elbette aracın karakteristiğine alışmak zorundalar. Sürücülerin ne kadar hızlı alıştıklarını görmek inanılmaz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

FIA: "Bazı parçalar beklenenden ağır, ağırlık artışı mecburi"
Önceki haber

FIA: "Bazı parçalar beklenenden ağır, ağırlık artışı mecburi"
Sonraki haber

2022 Bahreyn testi 3. gün: Testleri Verstappen ve Red Bull lider tamamladı!

2022 Bahreyn testi 3. gün: Testleri Verstappen ve Red Bull lider tamamladı!
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Leclerc bu yıl, takıma geldiğinden bu yana en iyi testlerini geçirmiş Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Leclerc bu yıl, takıma geldiğinden bu yana en iyi testlerini geçirmiş

Red Bull: "Mercedes ile ayna savaşına girmek istemiyoruz" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Red Bull: "Mercedes ile ayna savaşına girmek istemiyoruz"

McCullough: "Vettel, aracını durdurduğu yer konusunda daha bencil davranabilirdi" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

McCullough: "Vettel, aracını durdurduğu yer konusunda daha bencil davranabilirdi"

Son Haberler

Leclerc bu yıl, takıma geldiğinden bu yana en iyi testlerini geçirmiş
Formula 1 Formula 1

Leclerc bu yıl, takıma geldiğinden bu yana en iyi testlerini geçirmiş

2022 Bahreyn testi 3. gün: Testleri Verstappen ve Red Bull lider tamamladı!
Formula 1 Formula 1

2022 Bahreyn testi 3. gün: Testleri Verstappen ve Red Bull lider tamamladı!

Horner, Mercedes'in henüz elini gösterdiğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Mercedes'in henüz elini gösterdiğini düşünmüyor

FIA: "Bazı parçalar beklenenden ağır, ağırlık artışı mecburi"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Bazı parçalar beklenenden ağır, ağırlık artışı mecburi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.