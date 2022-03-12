Horner, Mercedes'in henüz elini gösterdiğini düşünmüyor

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Takımlar farklı lastiklerde, yakıt yüklerinde ve motor modlarında oldukları için, sezon öncesi testleri rekabet anlamında tutarlı bir izlenim yaratmıyor.

Buna rağmen Horner, Sakhir pistinde gözüne çarpan birkaç takım ismi verdi.

Horner, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Ferrari her piste çıktığında rekabetçi görünüyor."

"McLaren da rekabetçi görünüyor. Mercedes'in henüz elini gösterdiğini düşünmüyorum ve aracı sürmek biraz zor duruyor."

"Aynı zamanda bazı sürprizler var. Williams'ın uzun sürüşlerdeki hızı oldukça rekabetçi duruyor. Bu nedenle gridi tahmin etmek imkansız." dedi.

Red Bull, 2021 sezonuna başlamadan önce oldukça güçlü görünüyordu ancak sezonun ilk yarışını Mercedes kazandı.

Horner, "Geçtiğimiz yıl testlerde oldukça memnunduk. Daha sonra Mercedes ilk yarışı kazandı ve çok rekabetçiydi. Yani testler sadece test."

"Altı günlük testlerde puan yok. Bir hafta sonra sezon başlıyor ve özellikle yeni kurallar ile tahminde bulunmak çok zor." dedi.

Horner, 2022 araçlarının boyutunun sürüşü ve hızı nasıl etkileyebileceği hakkında da konuştu.

"Araçlar kocaman. Geçtiğimiz yıla kıyasla 50 kilogram daha ağırlar. Daha büyükler ve daha uzunlar."

"Yüksek hızlı virajlarda geçtiğimiz yıl kadar hızlılar ancak düşük hızlı virajlarda büyük fark var."

"Elbette aracın karakteristiğine alışmak zorundalar. Sürücülerin ne kadar hızlı alıştıklarını görmek inanılmaz." dedi.