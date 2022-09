Horner, Mercedes'in Hamilton'ı korumak için Russell'ı kullanmamasına şaşırmış

Verstappen, pazar günü Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışın büyük bir bölümünü lider götürmüştü fakat Valtteri Bottas'ın yolda kalmasının ardından yarışın sonlarına doğru güvenlik aracı piste girdi.

Red Bull, pist üstü pozisyonundan vazgeçerek Verstappen'i yumuşak lastik için pite almaya karar verirken, Mercedes Lewis Hamilton'ı ve George Russell'ı pistte tuttu.

İkilide Verstappen'in aksine orta hamur vardı. Ancak Mercedes ani bir kararla, bir sonraki tur Russell'ı pite aldı ve İngiliz pilotu yumuşak lastiğe geçirdi. Böylelikle Verstappen ikinciliğe çıkarken, Russell üçüncü sıraya düştü.

Hamilton yarış yeniden başladığında orta hamuru ısıtmakta zorlanırken, Verstappen yumuşak lastikle iyi bir ivme yakaladı ve daha henüz ilk virajda rakibini geçerek liderliğe oturdu.

Red Bull F1 patronu Horner, Verstappen'i pite alıp, pist üstü pozisyonunu Hamilton'a bırakma kararının zor olduğunu söylerken, Mercedes'in aldığı kararlara olan şaşkınlığını gizlemedi.

Horner, "105.000 kişinin önünde lider giden yerel bir pilotunuz var ve onu yumuşak lastikler için pite alıp, pit üstü pozisyonunu iki Mercedes pilotuna bırakıyorsunuz! Bu gerçekten zor bir karardı."

"George'u strateji amaçlı Lewis'in ardında tutmama kararlarına oldukça şaşırdım. Pite girdiğinde, Max ve Lewis arasında ters lastiklerle yakın bir mücadele başladı."

"Bizim yer aldığımız pit duvarını geride bıraktıklarında, Max zaten yanına gelmişti ve ilk virajda liderliği aldı. Sonrasında her şey sadece yarışı kontrol altında götürmekle ilgiliydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead after the restart

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images