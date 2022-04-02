Horner: "Mercedes'in geride kalmasıyla ilgili 'hiçbir şey' hissetmiyorum"

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Red Bull, geçen sene Mercedes'le son yarışa kadar şampiyonluk mücadelesi vermiş ve bu süreçte iki takım arasındaki ipler gerilmişti.

Alman üretici, 2014'ten bu yana seriye damga vursa da, bu yıl şimdiye kadar beklentilerin büyük oranda altında kaldılar.

Bu iki markanın birbirlerinden hoşlandıkları göz önüne alındığında, Alman üreticinin geriye düşmesi en çok Red Bull'u memnun edebilir.

Red Bull takım patronu Christian Horner'a Mercedes'in geride kalmasıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Mercedes'in yaşadığı zorluklarla ilgili ne hissettiği sorusuna, "Rekabet seviyeleri hakkında hiçbir şey hissetmiyorum."

"Biz sadece kendi mücadelemize odaklandık ve Ferrari ile çok yoğun bir mücadele içerisindeyiz."

"Mercedes'in bir noktada bu mücadeleye dahil olacağından hiç şüphem yok. Fakat benim odak noktam kendi ekibim." dedi.

Horner, sezonun 21 yarış süreceğini ve bu süre zarfında her şeyin olabileceğin idile getirdi.

"Gitmemiz gereken 21 yarış daha var. İlk iki yarışta iki takım arkasında harika bir mücadele vardı."

"Şimdi her şey gelişimle alakalı olacak. Henüz çok yeni olan bu araçların potansiyelini ortaya çıkarmak gerekiyor. Ferrari'nin çok hızlı olduğunu görebiliyoruz."

"Şimdi araçlara performans getirmek ve lastiklerin nasıl çalıştığını anlamakla geçecek çok yoğun bir döneme giriyoruz."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images