Horner, Mercedes'in Fransa GP'de hızlı olmasını bekliyor

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Sezonun ilk yarışlarında zıplama ve dalgalanma sorunlarıyla boğuşan ve performans açısından geride kalan Mercedes, son yarışlarda durumu iyileştirmeyi başardı.

Lewis Hamilton, Mercedes için bir önceki yarış Silverstone'a göre daha az rekabetçi olması beklenen son yarış Avusturya'da art arda 3. podyumunu kazandı.

Hem Hamilton, hem de takım arkadaşı George Russell Avusturya'da sıralamalarda güçlü görünseler de kazaları nedeniyle ideal sıralama pozisyonunu elde edemediler.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, yarıştan sonraki açıklamasında saf performans olarak liderlerin 0.2 ila 0.3 sn gerisinde olduklarını dile getirmişti.

Horner, dalgalanma sorunlarını aşmış gibi duran Mercedes'in gelecek hafta yapılacak Fransa GP'de tehdit olacağını söyledi.

Horner, "Onların Paul Ricard'da hızlı olmalarını bekliyoruz. Bize yakın olacaklarının işaretlerini veriyorlar."

"Son iki yarışta oldukça iyilerdi ve dalgalanmaya dair hiç işaret yoktu. Bu yüzden yavaş yavaş yeniden oyuna dahil oluyorlar." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes, sezon başında kaybettiği puanlar nedeniyle şu an için şampiyonluk mücadelesini zorlayabilecek gibi durmuyor. Red Bull şu anda Mercedes'in 122 puan önünde yer alırken ikinci sıradaki Ferrari, Mercedes'in 66 puan önünde.

Buna rağmen Horner, Hamilton ve Russell'ın istikrarlı bir şekilde Ferrari ve Red Bull'dan puan çalması halinde Mercedes'in şampiyonluk adayı olabileceğini düşünüyor.

Horner, "Onların aday olacağını düşünüyorum. İstikrarlı bir şekilde puan kazanmaya devam ediyorlar."

"Şu anda pilotlar ya da takımlar şampiyonasında ne kadar geride olduklarından emin değilim ancak bazen oyunda daha fazla aracın olması iyi bir şeydir. Bazen kötü bir şey de olabilir."

"Ancak taraftarlar için 6 aracın galibiyet mücadelesi veriyor olması harika bir şey olur." dedi.