Horner: "Mercedes'in dayanıklılık açısından zorlanması sıra dışı bir durum"

Mercedes, Cuma günü yapmış olduğu açıklamada Valtteri Bottas'ın yeni bir motora geçerek 5 sıra grid cezası alacağını duyurdu. Bu, Fin sürücünün son 4 yarışta 3. kez yeni motora geçeceği manasına geliyor.

Mercedes müşteri takımlarından Aston Martin ve Williams'ın da birer sürücüleri yeni güç ünitesine geçtiler.

Wolff, yaşadıkları sorunlarının önemsiz olmadığını vurgulamış ve tüm müşterilerine motor sağlama konusunda zorlandıkların dile getirmişti.

Horner, "Dayanıklılık konusu belirleyici olabilir. Yarışı tamamlayabilmeniz gerekiyor."

"Onlar son 6-7 senedir her zaman dayanıklılık açısından kıstas noktası oldular. Bu açıdan onların içerisinde oldukları durum sıra dışı." dedi.

Red Bull'da şampiyona lideri Max Verstappen, Rusya GP hafta sonunda yeni güç ünitesine geçmişti. Takım, Verstappen'in o güç ünitesiyle sezonu tamamlamasını umuyor.

Horner, "Elimizdekilerle sezonu tamamlayabilmeyi umuyoruz. Tahminlerimiz bu yönde."

"Ancak durum gördüğünüz üzere çok hızlı değişebilir. Bu yüzden asla, asla dememek lazım."

"Ancak Soçi'de o cezayı alarak makul bir duruma geldiğimizi hissediyoruz." dedi.

Red Bull, bu sezon Honda'nın da gösterdiği gelişimin katkısıyla 8 sene sonra ilk defa şampiyonluk mücadelesi veriyor. Verstappen'in pilotlar şampiyonasındaki şansı kadar Red Bull da takımlar şampiyonluğu için istekli. Red Bull, Amerika GP öncesi lider Mercedes'in 36 puan gerisinde bulunuyor.

Horner, "Bu sene onları zorluyoruz. Bu sezon her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve neredeyse her yarış onlara zor zamanlar yaşatıyoruz."

"Son 7 senedir ne kadar baskın olduklarını ve bu seneki araçlarının geçen seneki aracın devamı, en dominant aracın devamı olduğunu düşündüğünüzde, Red Bull'un bu durumda olması iyi bir şey."

"Sezonun bitmesine 6 yarış varken, onlarla mücadele edebileceğimiz duruma bizi getirdiler." dedi.