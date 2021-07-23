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Horner, Mercedes'in Britanya GP galibiyetini kutlamasını yönelik eleştirilerinin arkasında

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull Formula 1 patronu Christian Horner, Mercedes'in Britanya Grand Prix'sinin ardından yaptığı galibiyet kutlamasına yönelik eleştirilerinin arkasında olduğunu söyledi ve Toto Wolff'un son açıklamalarını reddetti.

Horner, Mercedes'in Britanya GP galibiyetini kutlamasını yönelik eleştirilerinin arkasında

Silverstone'da Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan temasın ardından Red Bull hem kazaya hem de Mercedes ve Hamilton'ın galibiyet sevincine öfkelenmişti.

Verstappen, Hamilton'ın hareketlerini "saygısızca" şeklinde yorumlamıştı ve Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ise, Mercedes'in rakibi hastanedeyken kutlama yapmasının onların tarzını gösterdiğini belirtmişti.

Bu haftanın başında Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull'un yarıştan sonra yaptığı agresif açıklamalarla fazla ileri gittiğini ve olası kişiselleştirdiğini dile getirmişti.

Fakat takım patronu Horner, cuma günü Red Bull'un resmi internet sitesindeki köşe yazısında fikrinin değişmediğini söyledi.

Horner, “Kazanın ardından yapılan kutlamaların seviyesi konusunda hâlâ büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Mercedes takımı, kazanın ciddiyetinin farkındaydı ve Max'in hastaneye kaldırıldığını, durumuyla ilgili daha fazla kontrole gerektiği alenen bilinen bir şeydi."

“Sürücünüzü bu durumdan haberdar etmemek akıl almaz bir durum. Özellikle sonucunda ceza aldığı bir olaydan sonra kutlamalarda abartıya kaçmasını engellemek açısından bunun yapılması kesinlikle gerekli.” dedi.

Horner ayrıca, kendisinin ve ekibinin kazadan sonra sarf ettiği sözlerin ve Hamilton'a yönelik eleştirilerin agresif olmadığını dile getirdi.

Horner, "Hamilton'ın kazaya sebebiyet vermesiyle ilgili yorumlarımızın 'oldukça kişisel' olduğunu söyleyen Toto'nun bu yorumlarına da cevap vermek istiyorum."

“Max'in bu noktada ‘aşırı agresif’ olduğu yorumunun haksızlık olduğunu hissediyorum."

“Bu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu, dünyanın en iyi sürücülerinden ikisi arasında yaşanmış bir pist üstü kazasıydı. Pilotunuzun hastanede olduğu, herhangi bir sakatlığının olup olmadığının henüz netlik kazanmadığı, aracınızın saf dışı kaldığı ve hakemlerin kazaya sebep olan sürücüye ceza verdiği anda, ister haksızlığa uğrayan isterse de kazanan taraf olun, duyguların devreye girmesi doğaldır."

“Ayrıca Max'in bu noktada ‘aşırı agresif’ olduğu yorumunun haksız olduğunu hissettim. Max'in lisansında sıfır ceza puanı var ve son yıllarda herhangi bir olaydan ötürü suçlu bulunmadığı gerçeğine bakmalısınız."

"Hamilton'un bahsettiği 17 yaşındaki agresif çaylak Max Verstappen, bugünün Max Verstappen'i değil. Hamilton da spora girdiğinde olanla aynı sürücü değil."

“Her iki sürücü de sürüş tarzlarından ödün vermiyorlar ve her ikisi de çok fazla deneyime sahip olan çok yetenekli sürücüler. Gerçek şu ki Hamilton şimdi kendi aracıyla mücadele edebilecek bir rakiple karşı karşıya ve her iki sürücünün de birbirlerine saygı göstermesi gerektiğine katılıyorum. Fakat pazar günü saldıran taraf Hamilton'dı."

Horner, ikili arasında yaşanan olayın Macaristan GP'deki mücadelelerine etki etmeyeceğini dile getirdi.

”Macaristan aracımız ve takım için farklı bir mücadele  olacak ve hepimiz tamamen şampiyona liderliğini korumak için motive olacağız."

"Max, Silverstone'la ilgili herhangi bir şeyin üzerinde durmayacak ve o da konuşmasını pist üstünde yapmak istiyor. Bu olayı geride bırakmakta ve bunu, sezonun geri kalanı için tıpkı bizim gibi ek motivasyon olarak kullanmakta kararlı."

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