Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

Geçtiğimiz hafta Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in Silverstone'da yaşadığı temasın ardından Red Bull sürücüsü 51G kuvveti içeren bir kaza yapmıştı ve neyse ki bu kazadan sıyrıksız ayrılmıştı.

Horner Ziggosport'a verdiği röportajda bu konuyla ilgili konuştu ve aracın güvenlik sistemlerinin neyse ki çalışması gerektiği gibi çalıştığını ve bu durumda aracın görevini yerine getirdiğini söyledi.

''Neyse ki Max iyiydi. Bu çok büyük bir kazaydı. 51G kuvveti, koltuğu bile kırdı. Bu araçlarımızda gördüğümüz en büyük kazalardan biriydi.''

''Bu kaza aracı paramparça etti ancak neyse ki araç işini yaptı [güvenlikten bahsediyor]. Tüm güvenlik sistemleri çalışması gerektiği gibi çalıştı.''

''Max da hastanedeki BT ve MRI taramalarından sonra akşam 10.30 gibi taburcu edildi.''

Mercedes pilotu Hamilton aldığı 10 saniyelik cezaya rağmen yarışı birinci sırada bitirmişti ve kendi ülkesindeki pistte sekizinci galibiyetini almıştı.

Alman takım İngiliz taraftarlarla birlikte bu galibiyeti kutlamıştı ve o sırada hastanede kontrollerden geçen Verstappen ise bu kutlamaları doğru bulmamıştı.

Horner, bu durumda Red Bull'un böyle kutlamalar yapmayacağını söyledi.

''Stefano'dan öğrendiğime göre, kazadan sonra Hollandalı izleyicilerimizin %85'i televizyonlarını kapatmış [istatistiklere göre rakamlar aşağı yukarı aynı kalmış]. Umarım kutlamaları görmemişlerdir.''

''Bu çok öznel bir durum değil mi? Biz bunu yapar mıydık? Sanmıyorum.''

Belki de Mercedes'in Verstappen'in sağlık durumu hakkında bilgisi olmadığı sorulan Horner, yine de Hollandalı pilotun hastanede olduğunun açık olduğunu belirtti.

''Belki de bilmiyorlardı ancak bu noktada Max'ın hastanede olduğu gayet açıktı. Böyle bir kaza sonrasında her şey çok tehlikeli olabilir.''

''Medikal ekip onu tam bir check-up'tan geçirerek doğrusunu yaptı çünkü 51G vücudunuzun içinde garip etkiler bırakabilir. Her şeyin iyi olduğundan emin olmak istedik.''

Red Bull hakemlerin Hamilton'a verdiği 10 saniyelik cezayı az bulduğu için yeni kanıtlarıyla birlikte tekrar FIA'ya başvurmuştu, ancak bu başvuru hakemlerin kanıtları yeterli bulmamasıyla sonuçlandı.

Horner konu hakkında, ''Geçmişte diğer takımların da yaptığı gibi temyiz hakkımızı kullandık.''

''Daha fazla ve yeni kanıtlara sahip olduğumuzu düşünüyorduk çünkü bu bilgiler hakemlerin elinde yoktu. Analizlerimiz sayesinde farklı bir açıdan olayı canlandırabildiğimizi düşündük.''

''Ne yazık ki bu yeni bir kanıt olarak görülmedi yani defteri orada kapattık. Artık önümüzdeki yarışa odaklanacağız ve pistte elimizden geleni yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Hungaroring'deki hafta sonunda Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez öndeki üçlüye yetişememiş gibi dursa da, Red Bull takım patronu Meksikalı pilota önlerde ihtiyaçları olduğunu ve Mercedes'in Bottas'ı nasıl kullandığını gördüklerini söyledi.

''Önlerde Checo'ya ihtiyacımız var. Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük, bizim de Checo'ya önlerde ihtiyacımız var. Bu bir takım savaşı ve bir sürücümüz de şampiyonluk savaşının içinde. Takım olarak olabildiğince verimli ve etkili çalışmalıyız.''

Horner Verstappen'in motoru hakkında da şu ifadeleri kullandı: ''Motordaki her şey iyi görünüyordu.''

''Benim için en önemli nokta, bu kadar büyük bir kazadan sonra Max'ın araca tekrar bindiğinde nasıl tepki vereceğiydi.''

''O araca bindi, ilk turunda üç sektörde de mor dereceyi aldı ve en hızlı turu attı. Bu onun mental olarak ne kadar güçlü ve dirençli olduğunu gösteriyor.''

''Bence herhangi bir canlının öyle bir kazadan sonra kendini tekrar güçlendirmesi gerekirdi. Ancak Max için bu bir sorun olmadı.''