Horner: "Mercedes'in açıkça başarısız olmuş bir konsepti sürdürmesi bizi şaşırttı"

2021'de dünya şampiyonluğu için mücadele eden iki takımın, yeni yer etkisi döneminin başlangıcında hız bakımından çok farklı yerlerde olmasının ardından Mercedes'in Ferrari ile birlikte Red Bull'un şampiyonayı domine eden yeni pozisyonuyla arasındaki farkı kapatabileceğine dair büyük bir beklenti vardı.

Her iki takım da 2023 sezonunun ilk yarısının sonu yaklaşırken Red Bull'un aşağı doğru sidepod konseptini benimsedi. Ancak Horner Abu Dabi'daki son yarışta Autosport'a verdiği özel röportajda takımının Mercedes ve Ferrari'nin kış boyunca bu yaklaşımı benimsemediğini görünce şaşırdığını söyledi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un takımının 2023'ün ilk yarışında 'zeropod' W13/W14 otomobil konseptini terk edeceğini açıklamasının takımında olumlu bir his yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Horner, "Toto zaten biraz dramatik olma eğiliminde."

"Bence bizi şaşırtan şey Ferrari'nin geçen yıl çok iyi bir araca sahip olmasıydı. Bunun doğal bir sonucu olarak da bu yıl çok sıkı bir rakip olmasını bekliyorduk."

"Mercedes'in bir önceki yıl açıkça başarısız olan konseptlere bağlı kaldığını görmek bizi çok şaşırttı."

"Sezon öncesi araçlara baktığınızda, konsept olarak bize en yakın olan araçlar Aston Martin ve McLaren'di." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Horner ayrıca Red Bull'un ancak Max Verstappen Melbourne'de kazandığı zaman F1 dünya şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanmak için en iyi şansa sahip olduğunu hissetmeye başladığını vurguladı.

2022 Avustralya yarışında Red Bull'un Charles Leclerc tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldığını ve bir yıl sonra tüm rakiplerine karşı tersini yaptığını belirten Horner, bunun takımına önümüzdeki yıl için genel şansları konusunda aradığı onayı sağladığını söyledi.

"Bahreyn'den ayrılırken 'burada gerçekten iyi bir paketimiz var' diye düşündük. Ancak bunun piste özgü olup olmadığını bilmiyorduk. Sıcaklık, koşullar, asfalt."

"Dolayısıyla, ancak iki ya da üç yarış örnek aldığınızda örneğin Melbourne gibi bir önceki yıl bizim için daha sorunlu olan birkaç piste gittiğinizde, aniden 'tamam, hayır, bu gerçekten her yerde iyi olabilir' diye düşünüyorsunuz."

"Evet, net bir genel bakış elde etmek için birkaç yarışlık bir örnekleme gerekiyor. Bahreyn'den kimse kendini fazla kaptırarak çıkmadı." dedi.