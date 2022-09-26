Horner: "Mercedes'le bu kadar büyük bir fark olduğunu görmek inanılmaz"

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Şu an tek rakibi iyi performans göstermeyen Ferrari olan Red Bull, hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu almaya doğru ilerliyor.

Mercedes, takımlar şampiyonasında Ferrari'yi ikinci sıraya taşıyabilirdi ancak sidepod'suz W13'ü tanıttıklarından beri oldukça yavaş kalan Alman takımı, bu sezon henüz bir yarış kazanamadı.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Abu Dabi finaline eşit puanda geldiklerinde ve iki takımın geçen sezon boyunca ne kadar eşleştikleri göz önüne alındığında Horner, Mercedes'in 2022 için yeni düzenlemeleri nasıl bu kadar yanlış yorumladığına şaşırdığını belirtti.

Beyond the Grid Podcast'inde Mercedes'in yavaşlığına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Horner, "Evet, çünkü geçen sezon 2022 aracı üzerinde çalışmaya çok erken başladıklarını söylemişlerdi."

"Sidepod güncellemesinden sonra araçta böylesine radikal bir değişiklik olmasını kimse beklemiyordu çünkü Mercedes her zaman dominanttı. Yine aynı konumda olmalarını bekliyorduk."

“Bu yıl için bir intikam edasıyla geri döneceklerini düşünüyorduk. Bu nedenle, son sekiz yıldır sahip oldukları hakimiyetin ardından 2022'de henüz bir Grand Prix kazanamamaları oldukça dikkat çekici." dedi.

Mercedes W13 sidepods detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in tasarımıyla herkesten farklı bir yöne gittiği ilk bildirildiğinde, bu tasarımın onları her turda bir saniye daha hızlı hale getirebileceğine dair haberler bile vardı.

Ancak çok geçmeden durumun böyle olmadığı anlaşıldı ve Horner, Red Bull'un her zaman kendi yaklaşımlarının doğru olduğuna dair güvenini koruduğunu belirtti.

Mercedes konsepti hakkında Horner, “İlk soru yasal olup olmadığıydı, çünkü bu çok farklı bir yorum. Ama tabii ki öyleydi."

"Ekibimizdekiler, yapılması gereken tasarımda Mercedes'in bu fikrinin işe yaramayacağını düşündüler. Dolayısıyla doğru rotayı seçtiğimize dair içsel bir güven oluştu."

"Ve tabii ki Bahreyn testinden tur zamanları gelmeye başladığında ve arabaları gözle görülür şekilde pistte gördüğünüzde, bir roket gemileri varmış gibi görünmüyordu." dedi.