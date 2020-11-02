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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes'i tek pilotla yenmemiz imkansız"

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Horner: "Mercedes'i tek pilotla yenmemiz imkansız"
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, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull'un Mercedes'le olan savaşında tek pilota sahip olmasından dert yandı.

Red Bull, bu yıl şimdiye kadar sadece bir galibiyet alabildi ve Max Verstappen finiş gördüğü tüm yarışlarda podyuma çıkarken, Alex Albon aynı performansı göstermekten çok uzak kaldı.

Red Bull, Imola'da ön tarafta tek araçla yarışmanın sıkıntısını çekti ve Mercedes stratejik anlamda daha rahat hareket edebildi.

Hem Verstappen hem de Albon'un yarış dışı kaldığı yarışın ardından konuşan Christian Horner, şöyle dedi: "Bizim için üzücü bir yarıştı. Görünüşe bakılırsa Max bir parçanın üzerinden geçti ve lastiği patladı. Max, lastik patladığında mühendisiyle zaten iletişimdeydi. Beklenmedik bir şeydi. Çok can sıkıcıydı. Çünkü Max ikinci gidiyordu ve mükemmel bir temposu vardı. Bence kesinlikle ikinci olabilirdi."

"Farklı bir strateji seçebilirdik ama hangi hamleyi yaparsam yapalım Mercedes bize yanıt verecekti. Yani tam tersini yapsak bile ikinci aracı mümkün olduğunca geç pite alacaklardı. Tek araçla iki Mercedes sürücüsünü aynı anda yenmek imkansız. Bunu gördük. Yani bir stratejiyi seçmeniz gerekiyor." 

Diğer tarafta Alex Albon hata yaparak yarış dışı kaldı.

Horner, "Alex için kolay bir gün değildi. Yarış boyunca Leclerc ve Ricciardo ile savaştı. Ama yeniden başlangıçtan sonra aracının kontörlünü kaybetti. Sıfır puan hem Alex hem de tüm takım takım için can sıkıcı. Ama iki hafta sonraki Türkiye yarışı için birlikte çalışacağız."

"Max, İtalya'daki yarışlarda çok şanssızdı. Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz ve orada harika bir pist var. 2011'de dört pit yaparak Vettel ile kazanmıştı. Bu sezon geçmişte yarıştığımız harika pistlere geri dönme fırsatı yakalamamız harika."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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