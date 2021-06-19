Horner: ''Mercedes'i Fransa'da yenebiliyorsak, her yerde yenebiliriz''

Red Bull, bu hafta sonu güçlü bir performans gösteriyor. Max Verstappen Fransa Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu aldı ve takım arkadaşı Sergio Perez ise yarışa dördüncü sıradan başlayacak.

Sıralama turlarından sonra konuşan Horner, ''Bu harika. Bu, Fransa'daki ilk pole pozisyonumuz oldu. Max bugün harika bir performans çıkardı, hafta sonu boyunca tüm seanslarda hızlıydı. Bence takım olarak, aracı her seansta daha da geliştiriyorlar ve Checo da Bakü'deki formunu devam ettiriyor. Harika bir takım performansı.'' dedi.

Red Bull bugün oldukça hızlı görünüyordu ve Verstappen pole pozisyonunu 0.258 saniye farkla aldı.

Bunun sırrının ne olduğu sorulan Horner, şu ifadeleri kullandı: ''Aracın yere basma gücünü biraz azalttık, bunu Mercedes'in ve bizim arka kanatlarımıza bakarak anlayabilirsiniz. İkinci sektörde daha az enerji kullanıyoruz, yani düzlüklerde daha hızlıyız çünkü daha az sürtünmemiz var. Hâlâ üçüncü sektörde iyi bir zaman çıkarabilmeye çalışıyoruz, bu bize daha rekabetçi bir tur zamanı çıkarmamız konusunda yardımcı olacaktır. Umarım yarın yarışta iyi olacağız.''

Paul Ricard, geçtiğimiz senelerde Mercedes'in dominant olduğu bir pistti. Ancak bu hafta sonu, Red Bull burada oldukça hızlıydı.

Horner, bu hafta sonu Fransa'da, Mercedes'i yenmenin takıma özgüven kazandırdığını ve Alman takımı burada yendikleri takdirde, her yerde yenebileceklerini düşündüğünü açıkladı.

''Bu bize özgüven kazandırıyor. Yarının nasıl geçeceğini görelim. Bu pist, geçtiğimiz yıllarda Mercedes'in çok güçlü olduğu bir yer oldu. Eğer onları burada yenersek, her yerde yenebiliriz. Tehlikede olan çok şey var ancak tüm takım çok iyi ve uzun saatler boyunca çalışıyor. Bu zor bir yıl çünkü mevcut aracımızla, gelecek yılın aracıyla, bütçe kısıtlamasıyla ve bu tarz şeylerle uğraşıyoruz. Ancak takım olarak bir araya gelmek ve Mercedes'i baskı altına alabilmek çok iyi.''

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan arka kanat olayları, FIA'nın yeni testler getirmesiyle son bulmuştu. Ancak Horner, ön kanatlar konusunda da testlerin yapılmasını istemişti ve bu konu hakkında şunlardan bahsetti: ''Birkaç yarış önce de bahsettiğim gibi, bunu arka kanatlara uyguluyorsak, neden ön kanatlara da uygulamayalım ki? FIA arka kanatlara yeni testler uygulamaya başladı ve bunu ön kanatlar için de yapacaklarını umuyoruz çünkü hepimizin bildiği gibi, aracın önü, arkasından daha hassastır. Durumun nasıl işlediğini göreceğiz.''

Son olarak da Barselona'da yaptıkları strateji hatası konusunda konuşan Horner, Perez'in de üst pozisyonlarda olmasının önemli olduğunu belirtti.

''Mercedes, Barselona'da çok hızlıydı ve onların yarın da çok hızlı olmasını bekliyoruz. Bence, bu hafta sonu bizim için en iyi olan şey, Checo'nun da yukarılarda olmasıydı. İki hafta önce Bakü'de çıkardığı performansları gördünüz ve iki aracınızın da yukarılarda olması size stratejik seçenekler sunuyor. Yarınki yarış için iyi bir formdayız. İyi startlar almamız, iyi pit stoplar yapmamız ve iyi strateji kurmamız önemli. Tüm bu temelleri iyi yapabilmeliyiz. İki aracımızı da yukarılarda görmek takım için harika oldu.''

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images