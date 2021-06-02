Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Red Bull, Monako GP sonrası hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında Mercedes'i geride bırakmayı başardı.

Bu, Red Bull'un uzun süre sonra her iki şampiyonada birden lider olduğu anlamına geliyor ve takım böylelikle kış sezonunda ortaya koyduğu çabaların karşılığını almış oldu.

Ancak Mercedes çok fazla çalışma yapıyor ve Red Bull'un zirvede kalması için güçlü formunu devam ettirmesi gerekecek.

Horner, bundan ötürü Mercedes'e baskı uygulamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

New York Times'a konuşan Horner, "Şampiyonluk mücadelesi umarım sezonun son yarışına kadar devam eder. Taraftarların istediği şey gerçekten bu ama sinirlerim buna dayanabilir mi bilmiyorum!"

"Mercedes'e sürekli baskı yapmak gerekiyor, son yedi yılda hiç bu şartlarda yarışmak zorunda kalmadılar. Sadece takım içerisinde baskı oldu."

"Açıkçası onlarla savaşmayı seviyoruz, Hamilton gibi bir rakiple savaşmaktan daha ilgi çekici bir şey yok."

"Ayrıca bu aracın gelişimi ile 2022 projesi arasında doğru kaynak dağılımını yapmak da kolay değil, ancak ekip harika bir iş çıkarıyor. Eğer bu yıl şampiyonluğu kazanma şansımız olursa, bunu kaçırmamaya çalışacağız." dedi.