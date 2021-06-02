Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Mercedes'i mağlup edebilmek için son yarışa kadar baskı uygulamaları gerektiğinin farkında.

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Red Bull, Monako GP sonrası hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında Mercedes'i geride bırakmayı başardı.

Bu, Red Bull'un uzun süre sonra her iki şampiyonada birden lider olduğu anlamına geliyor ve takım böylelikle kış sezonunda ortaya koyduğu çabaların karşılığını almış oldu.

Ancak Mercedes çok fazla çalışma yapıyor ve Red Bull'un zirvede kalması için güçlü formunu devam ettirmesi gerekecek.

Horner, bundan ötürü Mercedes'e baskı uygulamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

New York Times'a konuşan Horner, "Şampiyonluk mücadelesi umarım sezonun son yarışına kadar devam eder. Taraftarların istediği şey gerçekten bu ama sinirlerim buna dayanabilir mi bilmiyorum!"

"Mercedes'e sürekli baskı yapmak gerekiyor, son yedi yılda hiç bu şartlarda yarışmak zorunda kalmadılar. Sadece takım içerisinde baskı oldu."

"Açıkçası onlarla savaşmayı seviyoruz, Hamilton gibi bir rakiple savaşmaktan daha ilgi çekici bir şey yok."

"Ayrıca bu aracın gelişimi ile 2022 projesi arasında doğru kaynak dağılımını yapmak da kolay değil, ancak ekip harika bir iş çıkarıyor. Eğer bu yıl şampiyonluğu kazanma şansımız olursa, bunu kaçırmamaya çalışacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Önceki haber

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher'in "yağmur ustası" lakabını aldığı yarış: 1996 İspanya Grand Prix

10s
2
Formula 1

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

5s
3
Formula 1

Honda, motorunu nasıl Mercedes'i yenebilecek seviyeye getirdi?

8s
4
Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

4s
5
Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

1g
Son Haberler
Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"
F1

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

2s
Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
F1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

2s
Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"
F1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

4s
Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir
F1

Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir

5s
F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!
F1

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

5s
Son Videolar
Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
5s

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 May 2021

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi" Azerbaycan GP
Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor
Formula 1

Verstappen, Hamilton'ın "daha komple" bir sürücü olduğunu düşünmüyor

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher'in "yağmur ustası" lakabını aldığı yarış: 1996 İspanya Grand Prix
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in "yağmur ustası" lakabını aldığı yarış: 1996 İspanya Grand Prix

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!
Formula 1 Formula 1

F1 2021 oyunun ilk oyun içi görüntüleri yayınlandı!

Honda, motorunu nasıl Mercedes'i yenebilecek seviyeye getirdi?
Formula 1 Formula 1

Honda, motorunu nasıl Mercedes'i yenebilecek seviyeye getirdi?

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı
Formula 1 Formula 1

Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı

Son Haberler

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes'e son yarışa kadar baskı uygulamalıyız"

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Paralı pilotlar da Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Red Bull şimdiye kadarki tüm pole pozisyonlarını alabilmeliydi"

Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir
Formula 1 Formula 1

Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.