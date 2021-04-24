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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'i mağlup edebilmek için, sezona yaptıkları güçlü başlangıcı korumaları gerektiğini belirtti.

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"

Sezon öncesinde beklendiği üzere Mercedes ve Red Bull, sezona galibiyet mücadelesi vererek başladılar.

Mercedes, sezonun ilk yarışında akıllı bir strateji yapıp, Lewis Hamilton'ın kusursuz performansıyla zafere ulaşmıştı.

Ancak Imola'da pole pozisyonunu kazanan Hamilton, startta geçilmesinin ardından galibiyeti Max Verstappen'e kaybetti.

Fakat Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Mercedes'in ilk iki yarış hafta sonunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve bu nedenle, Red Bull'un sezon ilerledikçe gelişimini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Horner, RacingNews365'e şöyle dedi: "Mercedes, Bahreyn'deki testlerde zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleme kaydetmeyi başardı ve bu yüzden mevcut form seviyemizi korumamız gerekiyor."

"Gerçekten çok iyi görünüyorlar, yerlerinde durmuyorlar ve bu yüzden zorlamaya devam edip, araçtan çok daha fazlasını çıkarmalıyız."

Şimdiye kadar sadece iki farklı yarış düzenlendi ve diğer yarışlarda tablo tamamen farklı olabilir.

Horner bu konuda şöyle dedi: "Her iki takımın da daha güçlü veya daha zayıf olduğu pistler olacak. Şimdiye kadar sadece iki yarış yaptığımızı unutmamalıyız."

"Önümüzdeki gitmemiz gereken uzun bir yol ve pek çok yarış var. Yaklaşık dört yarış sonra iki takımın ve iki aracın hem güçlü hem de zayıf yönleri konusunda daha net bir tabloya sahip olacağız."

"Bu mücadelede her detay çok önemli olacak. Her şey küçük gelişimlere bağlı olacak. Bütçe sınırı altında aracı en etkili şekilde kimin geliştirdiği çok önemli. Aynı zamanda dayanıklılık, operasyonel anlamda kaydedilen gelişim ve sürücülerin bir insan olarak nasıl performans gösterdiği de büyük önem taşıyacak."

 

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B crosses the finish line to his team celebrating

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B crosses the finish line to his team celebrating

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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