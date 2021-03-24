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Önceki / Russell, Williams’a Mercedes zihniyetini getirdiğini düşünüyor
Formula 1 / Son dakika

Horner: ''Mercedes yedi şampiyonluğu şans eseri kazanmadı"

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Christian Horner, Red Bull'un resmî sitesinde yayınlanan köşe yazısında, Mercedes'le ilgili yorumlar yaptı ve son yedi yıldır Mercedes'in şampiyonayı "şans eseri" kazanmadığını dile getirdi.

Horner: ''Mercedes yedi şampiyonluğu şans eseri kazanmadı"

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Red Bull’un resmî sitesinde yayınlanan köşe yazısında, sezon öncesi konulardan ve yeni sürücü kadrosundan bahsetti.

Geçtiğimiz hafta Bahreyn’de yapılan sezon öncesi testlerinde oldukça başarılı performans gösteren Red Bull, testlerde Mercedes’ten daha iyi durumda görünüyordu. Köşe yazısında bu konuya yer veren Horner, şu kelimeleri kullandı: ‘’Bahreyn’deki üç günlük testlerin iyi geçtiğini inkar edemeyiz, Mercedes’in, F1’deki yedi yıllık dominasyonunu bitirebileceğimize dair düşünceler var.’’

‘’Testlerden sonra takımla birlikte bir toplantı yaptık. Bu konuda biraz dikkatli davrandığımızı söyleyebilirim. Karşımıza çıkacak zorlukların boyutunu küçümseyemeyiz.’’

‘’Mercedes'in, geçtiğimiz yedi yıl boyunca şampiyonluğu kazara kazanmadığını biliyoruz, onlar kaliteli bir takım ve güçlü bir dönüş yapma motivasyonuna sahipler.’’

‘’Birkaç yıl önce de benzer bir hikayeye sezon öncesi testleri sırasında şahit olduk. Ardından, Melbourne’daki yarışta çok güçlülerdi.’’

‘’Hiçbir şeyi küçümsememek gerek. Bu aşamada, olan bir problemi çözmeye çalışmaktansa, aracın gelişimi için sağlam bir temelimizin olduğunu bilmek iyi.’’

‘’Tabii ki, Mercedes ilgiyi kendinden çekmeye çalışıyor, bunların hepsi oyunun bir parçası. Gerçek şu ki, onlar yedi kez dünya şampiyonu olmayı başardı ve bizim görevimiz arayı kapatıp, mücadeleye girişmek."

‘’Geçen yıl spordaki en güçlü sezonlarından birisini geçirdiler ve bu yılın aracı da bunun evrimleştirilmiş hali olacak. Yani Bahreyn’de ve sonrasında nasıl olacağımızı göreceğiz.’’

Aynı zamanda yeni sürücü kadrosu hakkında konuşan Horner, iki Red Bull sürücüsü hakkında da kısa değerlendirmeler yaptı.

‘’Kış aylarındaki önemli haberlerden biri de Sergio’nun takıma gelişiydi. Hızlıca alıştı. Tecrübeli olmasının yanı sıra, sakin de bir karaktere sahip. Ne istediğini biliyor ve 10 sezonluk F1 tecrübesi var.’’

‘’Max’a gelirsek, form olarak iyi seviyede ve sağlam görünüyor. Red Bull’un Avusturya’daki tesislerinde gerçekleştirdiği sezon öncesi antrenman kamplarındaki bütün antrenman hedeflerine uydu ve sezonun başlangıcına hiç olmadığı kadar hazır.’’

Bu sezon üretime geçecekleri Red Bull güç üniteleri hakkında yorum yapmayı da ihmal etmeyen Horner, ‘’Kış aylarındaki bir diğer büyük haber ise Red Bull Güç Üniteleri Ltd’nin kurulmasıydı. Bu Red Bull’un Formula 1 portfolyosuna çok büyük bir ekleme. Bu cesurca ve büyük ihtimalle Red Bull’un, takım 2004’te kurulduktan beri F1’e gösterdiği en büyük bağlılık.’’ dedi.

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Russell, Williams’a Mercedes zihniyetini getirdiğini düşünüyor

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Editör Betim Aker

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